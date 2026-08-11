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Casas de campo en venta en Corfú, Grecia

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13 propiedades total found
Casa de campo en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa de campo
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 150 m²
Venta Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en la isla de Corfu. Hay: una chimenea, aire…
$2,24M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 240 m²
Venta Casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$680,280
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Casa de campo 3 habitaciones en Alykes Potamou, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Alykes Potamou, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta Casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 3…
$460,476
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Casa de campo 4 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agia Eleni, Grecia
Dormitorios 4
Área 204 m²
Venta casa de 3 plantas de 204 metros cuadrados en la isla de Corfu. Semi-basement consta de…
$885,531
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Casa de campo en Gouvia, Grecia
Casa de campo
Gouvia, Grecia
Área 310 m²
Una villa de 310 metros cuadrados está a la venta en la isla de Corfu. La villa se encuentra…
Precio en demanda
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Casa de campo 1 habitacion en Alykes Potamou, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Alykes Potamou, Grecia
Dormitorios 1
Área 57 m²
Venta casa de 1 plantas de 57 metros cuadrados en la isla de Corfu. La casa consta de un dor…
$129,878
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Casa de campo en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa de campo
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 128 m²
En venta hay dos edificios con una superficie total de 128 metros cuadrados. M, que se encue…
Precio en demanda
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta Casa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$799,795
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 380 m²
Venta en construcción Casa de 1 plantas de 380 metros cuadrados en la isla de Corfu. La casa…
$625,776
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Casa de campo en Agia Eleni, Grecia
Casa de campo
Agia Eleni, Grecia
Área 345 m²
Venta Casa de 1 planta de 345 metros cuadrados en la isla de Corfu. Hay: chimenea, aire acon…
$566,740
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Casa de campo 6 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Agia Eleni, Grecia
Dormitorios 6
Área 275 m²
Venta casa de 3 plantas de 275 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 2…
$1,12M
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Casa de campo en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa de campo
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 90 m²
En la isla de Corfu hay cuatro casas en venta. Tres de ellos tienen un área de 35 metros cua…
$288,284
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Casa de campo 6 habitaciones en Gouvia, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Gouvia, Grecia
Dormitorios 6
Área 205 m²
Venta Casa de 3 plantas de 205 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$3,19M
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Parámetros de las propiedades en Corfú, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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