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Casas de campo en venta en Thessaly and Central Greece, Grecia

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South Pilio Municipality
9
Lokroi Municipality
5
Municipal Unit of Malesina
3
Municipality of Tanagra
6
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94 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 3
Área 135 m²
Venta Casa de 2 plantas de 135 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$188,913
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Casa de campo 4 habitaciones en Central Greece, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Central Greece, Grecia
Dormitorios 4
Área 165 m²
Venta Casa de 2 plantas de 165 metros cuadrados en Grecia central. Planta baja consta de 2 d…
$200,720
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Casa de campo 4 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 4
Área 430 m²
Venta Casa de 4 plantas de 430 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$708,425
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DD CO DEDD CO DE
Casa de campo 5 habitaciones en Dimini, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Dimini, Grecia
Dormitorios 5
Área 150 m²
Venta en construcción Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Volos-Pilio. Semi-basemen…
$117,481
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Casa de campo 4 habitaciones en Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en Arachova. Semi-basement consta de 2 dormi…
$413,248
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Casa de campo en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 98 m²
Venta casa de 0 plantas de 98 metros cuadrados en la isla de Euboea. Hay: una chimenea. Los …
$198,359
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TekceTekce
Casa de campo 4 habitaciones en Malesina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta Casa de 1 plantas de 160 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de 4 dormi…
$755,654
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Casa de campo 3 habitaciones en Kileler Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kileler Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$354,213
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Casa de campo 4 habitaciones en Zagora, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Zagora, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de un dor…
$330,598
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Casa de campo en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 143 m²
Venta Casa de 2 plantas de 143 metros cuadrados en la isla de Euboea. Una vista de la montañ…
$360,116
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Casa de campo 3 habitaciones en Malesina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 260 m²
Venta Casa de 3 plantas de 260 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$549,030
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Casa de campo 3 habitaciones en Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta Casa de 1 plantas de 140 metros cuadrados en Arachova. La casa consta de 3 dormitorios…
$295,177
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Casa de campo 4 habitaciones en Melissochori, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 4
Área 214 m²
Venta Casa de 4 plantas de 214 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de salón con…
$413,248
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Casa de campo 10 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo 10 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 10
Área 500 m²
Venta Casa de 2 plantas de 500 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$1,18M
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Casa de campo 12 habitaciones en Malesina, Grecia
Casa de campo 12 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 12
Área 400 m²
Venta Casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$1,77M
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Casa de campo 6 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 6
Área 420 m²
Se vende villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en la isla Eubea . El semisótano consta …
$1,48M
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Casa de campo 11 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo 11 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 11
Área 460 m²
En venta 3 - casa de una planta de 460 metros cuadrados en la isla de Eubea . El sótano semi…
$767,461
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Casa de campo 2 habitaciones en Arachova, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta Casa de 2 plantas de 70 metros cuadrados en Arachova. Planta baja consta de 2 dormitor…
$295,177
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Casa de campo 3 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta Casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en la isla de Euboea. La casa consta de 3 do…
$295,177
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Casa de campo 6 habitaciones en Makrinitsa, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Makrinitsa, Grecia
Dormitorios 6
Área 314 m²
Venta casa de 3 plantas de 314 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de un dor…
$1,00M
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Casa de campo en Melissochori, Grecia
Casa de campo
Melissochori, Grecia
Área 315 m²
Se ofrece a la venta una casa unifamiliar con una superficie total de 315 metros cuadrados q…
$501,801
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Casa de campo 6 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 6
Área 312 m²
Venta Casa de 2 plantas de 312 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
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Casa de campo 4 habitaciones en Makryrrachi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Makryrrachi, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta Casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 2 dorm…
$413,248
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Casa de campo 3 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
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Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta Casa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en la isla de Euboea. El semisótano consta d…
$165,299
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Casa de campo en Central Greece, Grecia
Casa de campo
Central Greece, Grecia
Área 450 m²
Venta casa de 0 plantas de 450 metros cuadrados en el centro de Grecia. Hay: una chimenea. L…
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Casa de campo en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 480 m²
Se vende una casa de tres pisos sin terminar en la ciudad de Yaltra en la isla de Evia. Cada…
$366,020
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Casa de campo 4 habitaciones en Delphi Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Delphi Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 430 m²
Venta Casa de 3 plantas de 430 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
$259,756
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Casa de campo en Milies, Grecia
Casa de campo
Milies, Grecia
Área 210 m²
Dos casas separadas separadas están a la venta en el pueblo de Vyzitsa, Pelion (turnkey) . …
$377,827
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Casa de campo 4 habitaciones en Delphi Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Delphi Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta Casa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Grecia central. Planta baja consta de 2 d…
$177,106
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Casa de campo 6 habitaciones en Argalasti, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Argalasti, Grecia
Dormitorios 6
Área 160 m²
Se vende casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Volos-Pilio. La planta baja consta de …
$324,695
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Parámetros de las propiedades en Thessaly and Central Greece, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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