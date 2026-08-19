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Casas de campo en venta en Vari Municipal Unit, Grecia

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24 propiedades total found
Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 plantas de 50 metros cuadrados en Attica. La casa const…
$226,696
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 375 m²
Venta Casa de 3 plantas de 375 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de salón, un…
Precio en demanda
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
En venta - Residencial Maisonette -- East Attica: Vari-Varkiza - Asyrmatos 215 Sq.m., 4 Dorm…
$874,024
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta Casa de 2 plantas de 220 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 3 dormitori…
$673,004
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Se vende villa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
$1,89M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 85 m²
Se vende casa de 2 plantas de 85 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de un dor…
$802,882
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TekceTekce
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 245 m²
Venta en construcción Casa de 4 plantas de 245 metros cuadrados en Attica. El sótano consta …
$941,901
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 7
Área 485 m²
Venta casa de 3 plantas de 485 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 3 dormitori…
$2,36M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 360 m²
Venta casa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormit…
$1,30M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta Casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormit…
$1,65M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
En venta casa de 1 piso de 120 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, …
$1,18M
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Casa de campo en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 520 m²
En una parte muy bonita de Agia Marina, a solo 3 minutos en coche de la playa, hay una zona …
$1,53M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 260 m²
En venta 4 -casa de 260 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de un dormitorio, …
$649,390
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 304 m²
Venta Casa de 3 plantas de 304 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 2 salones, …
$1,24M
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Casa de campo 10 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 10 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 10
Área 320 m²
Venta Casa de 4 plantas de 320 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 3 dormitori…
$944,567
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Varkiza al sur de Atenas, en el centro del municipio, maisonette 2nd-3rd floor and studio 50…
$1,11M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 225 m²
Se vende casa de 3 plantas de 225 metros cuadrados en Atenas. El semisótano consta de sala d…
$590,354
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Dormitorios 3
Área 260 m²
Venta Casa de 1 plantas de 260 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 3 dormitorios, …
$1,06M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 450 m²
Venta Casa de 4 plantas de 450 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de salón con…
$1,53M
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Casa de campo en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Área 225 m²
Se vende casa de 2 plantas de 225 metros cuadrados en Atenas. El semisótano consta de sala d…
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Vari sur de la zona de Atenas Miladeza, maisonette independiente de 207 metros cuadrados en …
$559,375
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Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 213 m²
Venta Casa de 3 plantas de 213 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
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Área 300 m²
Venta casa de 0 plantas de 300 metros cuadrados en Atenas. Hay: una chimenea. Los propietari…
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Casa de campo en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 100 m²
✨ Casa independiente 100 metros cuadrados en 165 metros cuadrados. Parcela – Asyrmatos, Alia…
$277,467
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Parámetros de las propiedades en Vari Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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