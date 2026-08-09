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Casas de campo en venta en Region of Crete, Grecia

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Municipality of Apokoronas
12
Heraclión
30
Heraklion Municipal Unit
30
Municipality of Heraklion
30
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80 propiedades total found
Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 116 m²
Casa de piedra con vista al mar en Chersonissos para la venta Casa de piedra con una superfi…
$329,908
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Casa de campo en Kritsa, Grecia
Casa de campo
Kritsa, Grecia
Área 100 m²
Venta en construcción Casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en Creta. La casa consta de …
$106,264
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
¡En venta una casa de piedra de 50 metros cuadrados en el pueblo de Kounavi, cerca de Arhane…
$112,167
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Casa de campo en Milatos, Grecia
Casa de campo
Milatos, Grecia
Área 288 m²
Venta casa independiente de piedra con una superficie total de 288 metros cuadrados en plant…
$885,531
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Casa de campo 2 habitaciones en Region of Crete, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Region of Crete, Grecia
Dormitorios 2
Área 65 m²
Se vende casa de 2 plantas de 65 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de un dorm…
$183,349
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Casa de campo 5 habitaciones en Region of Crete, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Region of Crete, Grecia
Dormitorios 5
Área 190 m²
Venta casa de 3 plantas de 190 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de un almacén…
$1,04M
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Casa de campo en Municipality of Festos, Grecia
Casa de campo
Municipality of Festos, Grecia
Área 480 m²
Ubicado en la hermosa zona de Ammoudara, esta impresionante residencia independiente de 480 …
$2,13M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 262 m²
En Venta ¦ Panoramic Vista Mar Unifamiliar aislada en Analipsi, Heraklion, Crete Principale…
$767,461
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 82 m²
En venta: "Key-Ready" Casa unifamiliar en Old Hersonissos, Creta Una oportunidad única para …
$334,147
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Casa de campo 4 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 4
Área 237 m²
Venta casa de 3 plantas de 237 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de 2 dormitorio…
$1,30M
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Casa de campo 1 habitacion en Skopi, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Skopi, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta casa de 2 plantas de 50 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de salón, una co…
$126,336
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Casa de campo 4 habitaciones en Epano Elounda, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Epano Elounda, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Se vende casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de sala d…
$885,531
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
Venta casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de un dormito…
$1,30M
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Casa de campo en Municipality of Chania, Grecia
Casa de campo
Municipality of Chania, Grecia
Área 160 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 160 metros cuadrados en la isla de Creta. La c…
Precio en demanda
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
En venta 3 -casa de 160 metros cuadrados en Creta. El semisótano consta de sala de estar, un…
$1,51M
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Casa de campo 4 habitaciones en Sitia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Sitia, Grecia
Dormitorios 4
Área 378 m²
Se vende casa de 3 plantas de 378 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de un dor…
$1,77M
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Casa de campo 3 habitaciones en Piskokefalo, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Piskokefalo, Grecia
Dormitorios 3
Área 161 m²
Se vende casa de 2 plantas de 161 metros cuadrados en Creta. El semisótano consta de un alma…
$637,583
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Casa de campo 3 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Número de plantas 1
Casa de campo con piscina y vistas al mar. En el territorio del sitio con una superficie …
$645,920
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Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 49 m²
Encantadora finca tradicional con casa de piedra – 6,945.40m2 Parcela en Creta Una oportunid…
Precio en demanda
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Casa de campo 4 habitaciones en Makrigialos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Makrigialos, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 plantas de 250 metros cuadrados en Creta. La casa const…
$82,650
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 5
Área 260 m²
Venta antigua casa de 3 plantas de 260 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de 2 …
$2,64M
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Casa de campo 3 habitaciones en Epano Elounda, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Epano Elounda, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
Venta casa de 3 plantas de 155 metros cuadrados en Creta. El sótano consiste en un almacén. …
$422,749
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Casa de campo 5 habitaciones en Douliana, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Douliana, Grecia
Dormitorios 5
Área 210 m²
------ Un Haven de Tranquidad y Lujo en el Corazón del Peloponés Situado en Kamari, Xylokas…
$1,77M
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Casa de campo 3 habitaciones en Koutsouras, Grecia
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Koutsouras, Grecia
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Área 160 m²
Venta casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de un almacén…
$531,319
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Casa de campo 3 habitaciones en Kalathas, Grecia
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Kalathas, Grecia
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Área 140 m²
Venta casa de 1 plantas de 112 metros cuadrados en Creta. La casa consta de 3 dormitorios, s…
$562,376
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Casa de campo 4 habitaciones en Region of Crete, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Region of Crete, Grecia
Dormitorios 4
Área 120 m²
Venta casa de 1 plantas de 120 metros cuadrados en Creta. La casa consta de 4 dormitorios, s…
$245,587
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 150 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en Creta. Una vista del…
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Casa de campo 3 habitaciones en Sfaka, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Sfaka, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 plantas de 180 metros cuadrados en Creta. La casa const…
$113,348
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Casa de campo 4 habitaciones en Region of Crete, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Region of Crete, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta: Casa de dos pisos independiente 220 metros cuadrados en Rethymno En venta, una excele…
$531,319
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Casa de campo 4 habitaciones en Kavousi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kavousi, Grecia
Dormitorios 4
Área 192 m²
En venta 3 -casa de 192 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de un dormitorio, u…
$589,174
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Parámetros de las propiedades en Region of Crete, Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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