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Casas de campo en venta en Municipality of Lavreotiki, Grecia

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Municipal Unit of Keratea
4
Keratea
4
Lavreotiki Municipal Unit
3
Lavrio
3
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10 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Keratea, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 6
Área 190 m²
Venta Casa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$560,837
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Casa de campo en Lavrio, Grecia
Casa de campo
Lavrio, Grecia
Área 150 m²
Venta Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en Attica. La casa está situada en la zona…
$153,492
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Casa de campo 1 habitacion en Lavrio, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Lavrio, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
$157,324
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DD CO DEDD CO DE
Casa de campo 4 habitaciones en Keratea, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta Casa de 2 plantas de 220 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$590,354
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Casa de campo 1 habitacion en Lavrio, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Lavrio, Grecia
Dormitorios 1
Área 87 m²
Venta Casa de 1 plantas de 87 metros cuadrados en Attica. La casa consta de un dormitorio, s…
$366,020
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Casa de campo 2 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 2
Área 152 m²
En venta casa de 2 plantas de 152 metros cuadrados en Attica. El primer piso consta de un do…
$472,283
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TekceTekce
Casa de campo 5 habitaciones en Keratea, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 5
Área 464 m²
Se vende villa de 3 plantas de 464 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$944,567
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Casa de campo 4 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 4
Área 255 m²
Venta Casa de 3 plantas de 255 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$495,898
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Casa de campo 2 habitaciones en Keratea, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 2
Área 150 m²
Venta Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, …
$684,811
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Casa de campo 5 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 5
Área 260 m²
Venta Casa de 3 plantas de 260 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$831,219
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Lavreotiki, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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