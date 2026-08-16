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Casas de campo en venta en Municipality of Nea Propontida, Grecia

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Nea Kallikrateia
5
Nea Moudania
5
Nea Triglia
5
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55 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 3
Área 138 m²
En venta casa de 2 plantas de 138 metros cuadrados en Chalkidiki. La planta baja consta de s…
$490,558
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de 2 dor…
$354,213
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Casa de campo 3 habitaciones en Lakkoma, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Lakkoma, Grecia
Dormitorios 3
Área 90 m²
Venta casa de 1 plantas de 90 metros cuadrados en Chalkidiki. La casa consta de 3 dormitorio…
$253,852
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Número de plantas 2
Details  Number of floors in the building: 3  Number of rooms: 6  Levels: 2  Bathrooms: 2  B…
$518,679
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Casa de campo 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta casa de 1 plantas de 77 metros cuadrados en Chalkidiki. La casa consta de 2 dormitorio…
$295,177
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta Casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de salón c…
$594,134
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Casa de campo 5 habitaciones en Nea Silata, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Nea Silata, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Venta casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de un al…
$696,768
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Silata, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Silata, Grecia
Dormitorios 4
Área 350 m²
Venta casa de 2 plantas de 350 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de 2 salon…
$1,30M
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Casa de campo 5 habitaciones en Portaria, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Portaria, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Número de plantas 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2005  Beach: wide, sandy…
$756,265
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Casa de campo 5 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Dormitorios 5
Área 190 m²
Venta casa de 3 plantas de 190 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de un do…
$153,492
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Casa de campo 7 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 7
Área 480 m²
Se vende casa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en Chalkidiki. La planta baja consta de s…
$708,425
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 4
Área 270 m²
Se vende casa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en Chalkidiki. El semisótano consta de un…
$1,00M
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 3
Área 205 m²
En venta 2 -casa de 120 metros cuadrados en Chalkidiki. El semisótano consta de un almacén. …
$472,283
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 3
Details  Number of floors in the building: 4  Year of construction: 2003  Number of rooms: 6…
$988,962
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 2
Área 150 m²
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de un alma…
$214,258
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 3
Área 215 m²
Se vende casa de 2 plantas de 215 metros cuadrados en Chalkidiki. La planta baja consta de u…
$383,730
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Casa de campo en Nea Triglia, Grecia
Casa de campo
Nea Triglia, Grecia
Área 320 m²
Se vende una casa unifamiliar con carpintería en la planta baja. La parcela tiene una superf…
$194,817
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Casa de campo 6 habitaciones en Nea Tenedos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nea Tenedos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Número de plantas 3
Details  Number of floors in the building: 4  Year of construction: 2005  Number of rooms: 6…
$988,962
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Casa de campo 3 habitaciones en Agios Mamas, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Mamas, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta casa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de un dorm…
$330,598
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 5
Área 240 m²
Venta casa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de 2 dormi…
$885,531
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Casa de campo 4 habitaciones en Agios Mamas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Mamas, Grecia
Dormitorios 4
Área 132 m²
Se vende casa de 2 plantas de 132 metros cuadrados en Chalkidiki. La planta baja consta de 2…
$271,563
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Casa de campo 5 habitaciones en Agios Mamas, Grecia
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Agios Mamas, Grecia
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Área 240 m²
Venta casa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de 2 dormi…
$377,827
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Número de plantas 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2008  Number of rooms: 5…
$565,302
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Área 120 m²
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$218,431
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Silata, Grecia
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Nea Silata, Grecia
Dormitorios 4
Área 168 m²
Venta casa de 3 plantas de 168 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de un al…
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Casa de campo 6 habitaciones en Nea Silata, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nea Silata, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Venta casa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Chalkidiki. 1a planta consta de 3 dormito…
$495,898
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Casa de campo en Agios Mamas, Grecia
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Agios Mamas, Grecia
Área 35 m²
Venta casa de 1 plantas de 35 metros cuadrados en Chalkidiki. Hay: paneles solares para cale…
$212,528
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Casa de campo en Nea Silata, Grecia
Casa de campo
Nea Silata, Grecia
Área 105 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 105 metros cuadrados en Halkidiki. La segunda …
$514,154
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 4
Área 270 m²
Se vende casa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en Chalkidiki. El semisótano consta de sa…
$1,14M
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Casa de campo 5 habitaciones en Nea Silata, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Nea Silata, Grecia
Dormitorios 5
Área 274 m²
Venta casa de 3 plantas de 274 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de un dorm…
$330,598
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Nea Propontida, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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