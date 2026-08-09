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Casas de campo en venta en Peloponnese Western Greece and the Ionian, Grecia

;
Corfú
13
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
60
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
29
Municipal Unit of Loutraki Perachora
28
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315 propiedades total found
Casa de campo en Ioanian Islands, Grecia
Casa de campo
Ioanian Islands, Grecia
Área 74 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 74 metros cuadrados en la isla de Corfu. La ca…
$288,284
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Casa de campo en Geraki, Grecia
Casa de campo
Geraki, Grecia
Área 120 m²
Venta una casa de 120 metros cuadrados en la parte oeste de Peloponnese. Está situado cerca …
$177,106
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Casa de campo en Ioanian Islands, Grecia
Casa de campo
Ioanian Islands, Grecia
Área 87 m²
Casa en venta en Agios Panteleimonas Venta: Una casa unifamiliar que incluye: Apartamento i…
$115,314
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Casa de campo 7 habitaciones en Ipsos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Ipsos, Grecia
Dormitorios 7
Área 274 m²
Venta Casa de 3 plantas de 274 metros cuadrados en la isla de Corfu. Semi-basement consta de…
$1,01M
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 220 m²
En venta 4 -casa de 220 metros cuadrados en Salónica. El semisótano consta de un almacén. La…
$531,319
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Megalopoli, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Megalopoli, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Casa tradicional de piedra de 215 metros cuadrados en el pueblo de Muria, Gortynia. Es una c…
$233,073
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Erymanthos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Erymanthos, Grecia
Dormitorios 4
Área 271 m²
Venta Casa de 2 plantas de 271 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 3 salo…
$554,933
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Dormitorios 4
Área 144 m²
Venta Casa de 2 plantas de 144 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$897,339
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Casa de campo 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 210 m²
Vrachati cerca de Korinth casa unifamiliar de 210sq.m, parcialmente amueblada en una parcela…
$268,034
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Casa de campo 4 habitaciones en Drosato, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Drosato, Grecia
Dormitorios 4
Área 222 m²
Venta Casa de 2 plantas de 222 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$271,563
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Casa de campo 4 habitaciones en Katastari, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Katastari, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Zante. 1a planta consta de un dormitorio,…
$495,898
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Casa de campo en Temploni, Grecia
Casa de campo
Temploni, Grecia
Área 962 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 planta de 962 metros cuadrados en la isla de Corfu. Hay…
$1,65M
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Casa de campo 2 habitaciones en Agios Pantaleimonas, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Agios Pantaleimonas, Grecia
Dormitorios 2
Área 58 m²
Venta Casa de 1 plantas de 58 metros cuadrados en la isla de Corfu. La casa consta de 2 dorm…
$259,756
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Casa de campo 3 habitaciones en Laliotis, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Laliotis, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta Casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de una co…
$649,390
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Tiryntha, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Tiryntha, Grecia
Dormitorios 3
Área 198 m²
Venta Casa de 3 plantas de 198 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de un W…
$366,020
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Casa de campo 2 habitaciones en Nerantza, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 2
Área 240 m²
Venta Casa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$306,984
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Casa de campo en Peloponnese Region, Grecia
Casa de campo
Peloponnese Region, Grecia
Área 97 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 97 metros cuadrados en la península Peloponesa…
$246,248
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Casa de campo 2 habitaciones en Peloponnese Region, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 2
Área 140 m²
Venta Casa de 1 plantas de 140 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 2 dormitor…
$236,142
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Casa de campo 5 habitaciones en Peloponnese Region, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 5
Área 220 m²
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-ba…
$767,461
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Casa de campo 3 habitaciones en Peloponnese Region, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 3
Área 122 m²
Venta en construcción Casa de 1 planta de 122 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Erm…
$732,039
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Casa de campo 4 habitaciones en Benitses, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Benitses, Grecia
Dormitorios 4
Área 209 m²
Venta Casa de 2 plantas de 209 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$2,02M
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Casa de campo 3 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Assos Lechaio cerca de Korinth, casa unifamiliar de 125 metros cuadrados. en una parcela de …
$221,419
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Casa de campo 2 habitaciones en Ioanian Islands, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Ioanian Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 97 m²
En venta 1 - casa de una planta de 97 metros cuadrados en la isla de Corfú. La casa consta d…
$106,264
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Casa de campo 3 habitaciones en Ioanian Islands, Grecia
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Ioanian Islands, Grecia
Dormitorios 3
Área 92 m²
Venta Casa de 1 planta de 92 metros cuadrados en Islas Iónicas. La casa consta de 3 dormitor…
$430,959
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Casa de campo en Municipality of Sparta, Grecia
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Municipality of Sparta, Grecia
Área 240 m²
Venta casa de 1 plantas de 240 metros cuadrados en Peloponnese. Una vista de la montaña, el …
$188,913
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Casa de campo en Municipality of Gortynia, Grecia
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Municipality of Gortynia, Grecia
Área 320 m²
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Velo Kokkoni pueblo en Korinth, maisonette de 160 metros cuadrados en una parcela de 190 met…
$244,727
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Casa de campo 6 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Agia Eleni, Grecia
Dormitorios 6
Área 275 m²
Venta casa de 3 plantas de 275 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 2…
$1,12M
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Casa de campo 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Villa Vrachati cerca de Corinth, casa unifamiliar de 80 metros cuadrados en una parcela de 3…
$157,324
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Casa de campo 3 habitaciones en Peloponnese Region, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 3
Área 85 m²
Venta Casa de 2 plantas de 85 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dorm…
$206,624
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Parámetros de las propiedades en Peloponnese Western Greece and the Ionian, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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