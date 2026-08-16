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Casas de campo en venta en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia

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Agios Nikolaos Municipal Unit
12
Agios Nikolaos
6
Casa de campo Borrar
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15 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Milatos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Milatos, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta Casa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de un dormitori…
$324,695
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Casa de campo 4 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta Casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de 3 dormitorio…
Precio en demanda
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Casa de campo 4 habitaciones en Epano Elounda, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Epano Elounda, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Se vende casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de sala d…
$885,531
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Casa de campo 7 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 7
Área 280 m²
Venta casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de 3 dormitor…
$1,12M
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Casa de campo en Vrachasi, Grecia
Casa de campo
Vrachasi, Grecia
Área 120 m²
Para la venta de viviendas dilapidadas, casa de 2 plantas con una superficie de 120 metros c…
$137,108
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Casa de campo en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo
Agios Nikolaos, Grecia
Área 400 m²
Venta casa de 1 plantas de 400 metros cuadrados en Creta. Los propietarios dejarán los muebl…
$637,583
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 3 habitaciones en Epano Elounda, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Epano Elounda, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
Venta casa de 3 plantas de 155 metros cuadrados en Creta. El sótano consiste en un almacén. …
$422,749
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Casa de campo en Epano Elounda, Grecia
Casa de campo
Epano Elounda, Grecia
Área 60 m²
Para la venta de viviendas dilapidadas, casa de 2 plantas con una superficie de 60 metros cu…
$97,118
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 5
Área 260 m²
Venta antigua casa de 3 plantas de 260 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de 2 …
$2,64M
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Casa de campo 4 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 4
Área 237 m²
Venta casa de 3 plantas de 237 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de 2 dormitorio…
$1,30M
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Casa de campo 5 habitaciones en Epano Elounda, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Epano Elounda, Grecia
Dormitorios 5
Área 340 m²
Se vende casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Creta. El semisótano consta de sala de…
$696,618
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Casa de campo en Milatos, Grecia
Casa de campo
Milatos, Grecia
Área 288 m²
Venta casa independiente de piedra con una superficie total de 288 metros cuadrados en plant…
$885,531
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Casa de campo 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 130 m²
Venta casa de 1 plantas de 130 metros cuadrados en Creta. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$295,177
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Casa de campo en Kritsa, Grecia
Casa de campo
Kritsa, Grecia
Área 100 m²
Venta en construcción Casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en Creta. La casa consta de …
$106,264
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Casa de campo 5 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 5
Área 380 m²
Venta casa de 3 plantas de 380 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de un dormito…
$1,07M
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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