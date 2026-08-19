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Casas de campo en venta en Municipality of Markopoulo Mesogaias, Grecia

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Limenas Markopoulou
8
Markopoulo
5
Casa de campo Borrar
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13 propiedades total found
Casa de campo en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo
Limenas Markopoulou, Grecia
Área 110 m²
Venta casa de 2 plantas de 110 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de un do…
$274,216
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Casa de campo 5 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
En venta en construcción casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en Attica. La planta baja…
$277,467
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Casa de campo 4 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 4
Área 210 m²
Se vende casa de 2 plantas de 210 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala …
$619,872
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DD CO DEDD CO DE
Casa de campo 5 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 5
Área 340 m²
Se vende villa de 3 plantas de 340 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$1,18M
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Casa de campo 5 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
Venta Casa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 4 dormitori…
$1,65M
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Casa de campo 4 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 4
Área 380 m²
Se vende villa de 3 plantas de 380 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$920,953
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo
Limenas Markopoulou, Grecia
Área 276 m²
Casa rural ubicada en la zona de Porto Rafti. Consta de 3 plantas. Existe la posibilidad de …
$306,984
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Casa de campo en Markopoulo, Grecia
Casa de campo
Markopoulo, Grecia
Área 120 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 120 metros cuadrados en Attica en construcción…
$439,887
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Casa de campo 3 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Se vende casa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$247,949
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Casa de campo 3 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 3
Área 85 m²
Venta Casa de 1 plantas de 85 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, s…
$230,238
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Casa de campo 2 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 2
Área 134 m²
Venta Casa de 2 plantas de 134 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$495,074
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Casa de campo en Markopoulo, Grecia
Casa de campo
Markopoulo, Grecia
Área 201 m²
Venta casa de 3 plantas de 201 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de 2 dor…
$548,431
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Casa de campo 6 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 6
Área 370 m²
En venta 4-almacén villa de 370 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de 2 dormit…
$944,567
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Markopoulo Mesogaias, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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