  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Central Albania
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Central Albania, Albania

Tirana
4
Condado de Tirana
12
Bashkia Kavaje
7
Tirana Municipality
4
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Mostrar todo Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Tirana Municipality, Albania
Precio en demanda
Número de plantas 50
KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Agencia
Lux-Albania Home
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lux-Albania Home
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos Tirana centr
Edificio de apartamentos Tirana centr
Edificio de apartamentos Tirana centr
Edificio de apartamentos Tirana centr
Edificio de apartamentos Tirana centr
Edificio de apartamentos Tirana centr
Tirana Municipality, Albania
de
$292,787
Número de plantas 38
Agencia
Lux-Albania Home
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lux-Albania Home
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
Telegram Escribir en Telegram
Residencia Vizion 2
Residencia Vizion 2
Residencia Vizion 2
Residencia Vizion 2
Residencia Vizion 2
Residencia Vizion 2
Residencia Vizion 2
Golem, Albania
de
$52,441
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 6
Vizion 2 Residence — Apartamentos modernos cerca del mar en Golem, Durres Vizion 2 es la segunda fase de un gran complejo residencial desarrollado por un promotor fiable, ubicado en Golem, Mali i Robit (Durres, Albania), a solo 300 metros del mar. El proyecto es ideal tanto para inversió…
Agencia
Century 21 Eon
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
TekceTekce
Residencia Tiktaalik
Residencia Tiktaalik
Residencia Tiktaalik
Residencia Tiktaalik
Residencia Tiktaalik
Residencia Tiktaalik
Golem, Albania
de
$86,638
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 13
Área 50–240 m²
62 objetos inmobiliarios 62
Complejo residencial de clase business a solo 150 metros del mar Tiktaalik Residence es un complejo moderno ubicado en la zona premium de Qerret. Diseñado por un arquitecto italiano y construido por la empresa confiable ERGI. 📍 Ubicación Qerret — Durrës, Albania 150 me…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
49.8 – 80.7
89,132 – 144,437
Apartamentos 2 habitaciones
106.8 – 239.6
184,356 – 332,278
Estudio
57.3
88,882
Agencia
Century 21 Eon
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Edificio de apartamentos HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Edificio de apartamentos HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Edificio de apartamentos HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Edificio de apartamentos HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana Municipality, Albania
de
$382,065
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
Agencia
Investment Realty Group
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Residencia DRAGOTI RESIDENCE
Residencia DRAGOTI RESIDENCE
Residencia DRAGOTI RESIDENCE
Residencia DRAGOTI RESIDENCE
Residencia DRAGOTI RESIDENCE
Mostrar todo Residencia DRAGOTI RESIDENCE
Residencia DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albania
de
$84,358
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Área 54–137 m²
44 objetos inmobiliarios 44
Dragoti Residence on kaasaegne, premium-klassi elamukompleks Golemi südames, vaid 400 meetri kaugusel merest. Projekt ühendab elegantse arhitektuuri, kvaliteetse ehituse ja funktsionaalsed planeeringud. 🌿 Arhitektuur 7 maapealset korrust + 2 maa-alust parkimiskorrust Pano…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
54.1 – 70.6
83,918 – 109,512
Apartamentos 2 habitaciones
89.2 – 137.3
138,364 – 212,975
Apartamentos 3 habitaciones
113.2
175,592
Agencia
Century 21 Eon
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Residential, service and hotel complex
Complejo residencial Residential, service and hotel complex
Complejo residencial Residential, service and hotel complex
Complejo residencial Residential, service and hotel complex
Complejo residencial Residential, service and hotel complex "Glow Tower"
Tirana Municipality, Albania
Precio en demanda
Número de plantas 25
Residencial, servicio y complejo hotelero "Glow Tower", que consta de 25 plantas arriba y 6 pisos subterráneos
Agencia
Lux-Albania Home
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lux-Albania Home
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos Hestia
Edificio de apartamentos Hestia
Edificio de apartamentos Hestia
Edificio de apartamentos Hestia
Edificio de apartamentos Hestia
Edificio de apartamentos Hestia
Edificio de apartamentos Hestia
Golem, Albania
de
$48,945
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Hestia Residence — Golem, Durrës 📍 Distancia al mar — aproximadamente 400 metros Hestia Residence es un complejo residencial moderno desarrollado por un promotor fiable, ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento de Golem. Todos los permisos de construcción han sido obtenidos y to…
Agencia
Century 21 Eon
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Mostrar todo Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Kryevidh, Albania
de
$361,573
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 517 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa exclusiva en venta en "Orange Privè Rezidence" en el corazón de Spille, a 600 m del mar 📍 A sólo 600 metros del mar en la zona conocida como Orange Street le ofrecemos una residencia privada con 6 villas ubicadas en medio de la naturaleza y vegetación rodeada de olivos, pintorescas col…
Agencia
Iguana Imobiliare
Dejar una solicitud
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Mostrar todo Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Golem, Albania
de
$1,396
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 59–74 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Una residencia multifuncional con 18 años de habitación, 2 hoteles y 1 piscina a sólo 450 metros del Mar Adriático hace este proyecto muy solicitado para la inversión. Tiene varios tipos, incluyendo estudios, 1+1, 2+1, 3+1 apartamentos, así como villas
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
59.0 – 68.0
99,931 – 115,741
Apartamentos 2 habitaciones
74.0
136,598
Dúplex
59.0
100,378
Agencia
Investment Realty Group
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Residencia Palm Paradise
Residencia Palm Paradise
Residencia Palm Paradise
Residencia Palm Paradise
Residencia Palm Paradise
Mostrar todo Residencia Palm Paradise
Residencia Palm Paradise
Golem, Albania
de
$1,231
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 47–85 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Bienvenido a Palm Paradise, un complejo residencial excepcional diseñado para la vida moderna. Ubicado en un entorno sereno, nuestra comunidad ofrece una combinación perfecta de lujo, comodidad y conveniencia. Espaciosas estancias: Nuestros apartamentos cuentan con diseños abiertos con gran…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.5 – 71.8
71,592 – 119,320
Apartamentos 2 habitaciones
76.5 – 84.8
118,664 – 121,421
Agencia
Optimum Property
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Optimum Property
Idiomas hablados
English, Español
Residencia Liburna
Residencia Liburna
Residencia Liburna
Residencia Liburna
Residencia Liburna
Residencia Liburna
Residencia Liburna
Golem, Albania
de
$1,231
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Agencia
Optimum Property
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Optimum Property
Idiomas hablados
English, Español
En el mapa
Realting.com
Ir