  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Vlore
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Bashkia Vlore, Albania

Orikum
3
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$2,259
Año de construcción 2025
🔑🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN LUNGOMARE, VLORA.💶 Precio: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77.8 m2/Gross📍 Ubicación: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propiedad está en la etapa final de terminación.📃 Precio del certificado de propiedad: 5000 euros.⛵ La ubicación hace que este apartamento sea id…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$2,259
Año de construcción 2025
🔑🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN LUNGOMARE, VLORA.💶 Precio: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77.8 m2/Gross📍 Ubicación: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propiedad está en la etapa final de terminación.📃 Precio del certificado de propiedad: 5000 euros.⛵ La ubicación hace que este apartamento sea id…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Mostrar todo Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albania
de
$186,630
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Agencia
Investment Realty Group
Dejar una solicitud
Karon PhuketKaron Phuket
Edificio de apartamentos 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$243,724
🌊🏡 APARTAMENTO DE LA VENTA 2+1 A LA PORT, VLORA.🌅 Con vista al mar.🏷 Precio: 2600 Euro/m2📐 Área: 83,66 m2/Gross📍 Ubicación: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Actualmente en construcción.❗ Principales ventajas: La ubicación hace que este apartamento sea ideal para vivir o invertir en turismo.🌊 Est…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
de
$1,680
Número de plantas 10
🌊🏡 PENTHOUSE DE VENTA EN ANTES, VLORA💶 Precio: 1500 Euro/m2 (También se acepta el cambio de coche)📐 Superficie: 260 m2📍 Ubicación: Sazani Street, Vlora📜 En el proceso de hipoteca.❗❗❗ La zona está actualmente organizada en 4 apartamentos con una tipología de 1+1, pero ofrece plena flexibilida…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$218,471
🌊🏡 2+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN EL ANTES, VLORA.🌅 Con vista frontal al mar.🏷 Precio: 1800 Euro/m2📐 Superficie: 108 m2/Gross📍 Ubicación: Sazani Street, Vlora.📜 En el proceso de hipoteca.❗ Principales ventajas: La ubicación hace que este apartamento sea ideal para vivir o invertir en turis…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
de
$1,456
🌞🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN ORIKUM, VLORA💶 Precio: 1300 Euro/m2📐 Superficie: 74.4 m2/Gross📍 Ubicación: Orikum, Vlora🏗 La propiedad está en construcción💰 Pago en cuotas – según el acuerdo, a partir del 40% como la primera entrega.📍 Este apartamento está situado en Orikum, en una zona …
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
de
$1,456
🌞🏡 2+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN ORIKUM, VLORA💶 Precio: 1300 Euro/m2📐 Superficie: 107.4 m2/Gross📍 Ubicación: Orikum, Vlora🏗 La propiedad está en construcción💰 Pago en cuotas – según el acuerdo, a partir del 40% como la primera entrega.📍 Este apartamento está situado en Orikum, en una zona…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Edificio de apartamentos Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Edificio de apartamentos Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Edificio de apartamentos Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Edificio de apartamentos Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Edificio de apartamentos Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Edificio de apartamentos Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Bashkia Vlore, Albania
de
$183,209
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Irea Property se complace en ofrecer este hermoso apartamento con veeanda situado a pocos metros de la playa en la mejor zona de la ciudad.El Apartnent está situado en el cuarto piso de una nueva residencia en la zona que ofrece excelentes instalaciones in situ para la familia, desde instala…
Agencia
Irea Property
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir