  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Rrogozhine
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Bashkia Rrogozhine, Albania

Tirana
1
Orikum
3
Vlora
6
Himare
2
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Mostrar todo Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Kryevidh, Albania
de
$310,529
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 517 m²
1 objeto inmobiliario 1
Exclusive Villa for sale in "Orange Privè Rezidence" in the heart of Spille, 600 m from the sea 📍 Only 600 meters from the sea in the area known as Orange Street we offer you a private residence with 6 villas located in the middle of nature and greenery surrounded by olive trees, picturesque…
Agencia
Iguana Imobiliare
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir