Salas de conferencias en venta en Albania

Tirana
3
Central Albania
10
Tirana Municipality
4
Bashkia Vore
6
10 propiedades total found
Sala de conferencias 386 m² en Tirana Municipality, Albania
Sala de conferencias 386 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 386 m²
Número de plantas 9
Segunda mano - Unidad de servicio y almacén en Shkolla e Kuqe para la venta!En una de las zo…
$408,228
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Sala de conferencias 1 057 m² en Berxulli, Albania
Sala de conferencias 1 057 m²
Berxulli, Albania
Área 1 057 m²
Piso 1/1
Se ofrece un terreno de 2000m2 con un almacén de 1057m2 con una altura de 8m para la venta. …
$1,17M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Sala de conferencias 44 m² en Tirana Municipality, Albania
Sala de conferencias 44 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Service unit in Residence "Green City" for sale! The unit is located on the 0th floor, wit…
$198,282
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Sala de conferencias 2 500 m² en Berxulli, Albania
Sala de conferencias 2 500 m²
Berxulli, Albania
Área 2 500 m²
Piso 1/1
Se ofrece una parcela de 2500m2 con un almacén inacabado de 1250m2, ubicado en una zona adec…
$583,183
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Sala de conferencias 9 000 m² en Tirana Municipality, Albania
Sala de conferencias 9 000 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 9 000 m²
An exclusive property with a total area of 9,000 m² of land is offered for sale, designed as…
$1,63M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Sala de conferencias 3 500 m² en Berxulli, Albania
Sala de conferencias 3 500 m²
Berxulli, Albania
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 500 m²
Piso 1/1
A large industrial/commercial property is offered for sale with a convenient location suitab…
$4,67M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
