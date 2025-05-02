  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Kavaje
  4. Residencia Tiktaalik

Residencia Tiktaalik

Golem, Albania
de
$77,230
de
$1,508/m²
;
5
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32979
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Albania
  • Región / estado
    Central Albania
  • Barrio
    Condado de Tirana
  • Ciudad
    Bashkia Kavaje
  • Pueblo
    Golem

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    13

Sobre el complejo

Complejo residencial de clase business a solo 150 metros del mar

Tiktaalik Residence es un complejo moderno ubicado en la zona premium de Qerret. Diseñado por un arquitecto italiano y construido por la empresa confiable ERGI.

📍 Ubicación

  • Qerret — Durrës, Albania

  • 150 metros de la playa

  • Rodeado de hoteles, cafés y zonas de ocio

🏗 Sobre el proyecto

  • 13 plantas

  • 1 edificio residencial sin locales comerciales

  • Área privada y segura

  • 2 niveles de parking subterráneo

  • Diseño arquitectónico inspirado en el mar

🛋 Distribuciones

  • Estudios desde 50 m²

  • 1+1 desde 68 m²

  • 2+1 desde 75 m²

Estado: cimentación
Entrega: finales de 2028

🔧 Acabados

  • Suelos y balcón revestidos

  • Baño totalmente equipado

  • WC, lavabo, bidé, calentador

  • Puertas interiores

  • Puerta principal blindada

  • Ventanas con doble acristalamiento

  • Preinstalación A/C

  • Electricidad y fontanería finalizadas

💶 Precios & condiciones

  • Desde 1300 €/m²

  • Frente al mar desde 1500 €/m²

  • Pago en cuotas durante 3 años

  • Entrada 30%

Ideal para

✔ segunda vivienda en la costa
✔ alquiler vacacional
✔ compradores extranjeros
✔ inversión inmobiliaria

⭐ Ventajas principales

  • A 150m del mar

  • Arquitectura italiana

  • Parking y seguridad

  • Alta calidad de construcción

Visitas online y presenciales disponibles.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 49.8
Precio por m², USD 1,740
Precio del apartamento, USD 86,675

Localización en el mapa

Golem, Albania
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$2,259
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
de
$1,680
Residencia Palm Paradise
Golem, Albania
de
$1,231
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$218,471
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
de
$1,456
Está viendo
Residencia Tiktaalik
Golem, Albania
de
$77,230
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Mostrar todo Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Golem, Albania
de
$1,396
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 59–74 m²
10 objetos inmobiliarios 10
A multifunctional residence with 18 years of habitation, 2 hotels, and 1 swimming pool just 450 meters from the Adriatic Sea makes this project highly sought after for investment. It has various types, including studios, 1+1, 2+1, 3+1 apartments, as well as villas.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
59.0 – 68.0
97,176 – 112,550
Apartamentos 2 habitaciones
74.0
132,832
Dúplex
59.0
97,611
Agencia
Investment Realty Group
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$218,471
🌊🏡 2+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN EL ANTES, VLORA.🌅 Con vista frontal al mar.🏷 Precio: 1800 Euro/m2📐 Superficie: 108 m2/Gross📍 Ubicación: Sazani Street, Vlora.📜 En el proceso de hipoteca.❗ Principales ventajas: La ubicación hace que este apartamento sea ideal para vivir o invertir en turis…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Residencia Palm Paradise
Residencia Palm Paradise
Residencia Palm Paradise
Residencia Palm Paradise
Residencia Palm Paradise
Mostrar todo Residencia Palm Paradise
Residencia Palm Paradise
Golem, Albania
de
$1,231
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 47–85 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Bienvenido a Palm Paradise, un complejo residencial excepcional diseñado para la vida moderna. Ubicado en un entorno sereno, nuestra comunidad ofrece una combinación perfecta de lujo, comodidad y conveniencia. Espaciosas estancias: Nuestros apartamentos cuentan con diseños abiertos con gran…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.5 – 71.8
69,618 – 116,031
Apartamentos 2 habitaciones
76.5 – 84.8
115,393 – 118,073
Agencia
Optimum Property
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Optimum Property
Idiomas hablados
English, Español
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Albania
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
02.05.2025
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
26.02.2021
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
Mostrar todas las publicaciones