Residencia Tiktaalik

Complejo residencial de clase business a solo 150 metros del mar
Tiktaalik Residence es un complejo moderno ubicado en la zona premium de Qerret. Diseñado por un arquitecto italiano y construido por la empresa confiable ERGI.
📍 Ubicación
Qerret — Durrës, Albania
150 metros de la playa
Rodeado de hoteles, cafés y zonas de ocio
🏗 Sobre el proyecto
13 plantas
1 edificio residencial sin locales comerciales
Área privada y segura
2 niveles de parking subterráneo
Diseño arquitectónico inspirado en el mar
🛋 Distribuciones
Estudios desde 50 m²
1+1 desde 68 m²
2+1 desde 75 m²
Estado: cimentación
Entrega: finales de 2028
🔧 Acabados
Suelos y balcón revestidos
Baño totalmente equipado
WC, lavabo, bidé, calentador
Puertas interiores
Puerta principal blindada
Ventanas con doble acristalamiento
Preinstalación A/C
Electricidad y fontanería finalizadas
💶 Precios & condiciones
Desde 1300 €/m²
Frente al mar desde 1500 €/m²
Pago en cuotas durante 3 años
Entrada 30%
Ideal para
✔ segunda vivienda en la costa
✔ alquiler vacacional
✔ compradores extranjeros
✔ inversión inmobiliaria
⭐ Ventajas principales
A 150m del mar
Arquitectura italiana
Parking y seguridad
Alta calidad de construcción
Visitas online y presenciales disponibles.