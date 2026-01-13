Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo Salas de conferencias en Albania

4 propiedades total found
Sala de conferencias 65 m² en Tirana Municipality, Albania
Sala de conferencias 65 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Premises on Myslym Shyri Street for rent! For more information, contact us!
$1,750
por mes
Sala de conferencias 100 m² en Kashar, Albania
Sala de conferencias 100 m²
Kashar, Albania
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Piso 1/2
Space for Rent on the secondary road of the Tirana-Durres Highway, opposite QTU. The space i…
$2,099
por mes
Sala de conferencias 2 054 m² en Tirana Municipality, Albania
Sala de conferencias 2 054 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 21
Dormitorios 21
Nº de cuartos de baño 25
Área 2 054 m²
Número de plantas 5
Apartamento multifuncional en alquiler en la antigua última estación de New Tirana.El edific…
$18,662
por mes
