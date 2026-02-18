  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Southern Albania
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Southern Albania, Albania

Orikum
4
Vlora
6
Himare
3
Condado de Vlorë
13
Edificio de apartamentos Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Edificio de apartamentos Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Edificio de apartamentos Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Edificio de apartamentos Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Edificio de apartamentos Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Dhermi, Albania
de
$279,003
Año de construcción 2026
Moderno apartamento en construcción, situado en la primera planta de una prestigiosa residencia, ideal para vivir o alquiler de temporada.🔹 Superficie total: 97 m2🔹 Planta: 1🔹 Situación: En construcción🔹 Posición favorable dentro de la residencia🔹 Cerca del mar y zonas turísticas🔹 Precio: 23…
Agencia
Al Imobiliare
Agencia
Al Imobiliare
Idiomas hablados
English
Complejo residencial Pran diellit
Complejo residencial Pran diellit
Complejo residencial Pran diellit
Complejo residencial Pran diellit
Complejo residencial Pran diellit
Mostrar todo Complejo residencial Pran diellit
Complejo residencial Pran diellit
Orikum, Albania
Precio en demanda
Pran diellit
Agencia
Lux-Albania Home
Agencia
Lux-Albania Home
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
de
$1,680
Número de plantas 10
🌊🏡 PENTHOUSE DE VENTA EN ANTES, VLORA💶 Precio: 1500 Euro/m2 (También se acepta el cambio de coche)📐 Superficie: 260 m2📍 Ubicación: Sazani Street, Vlora📜 En el proceso de hipoteca.❗❗❗ La zona está actualmente organizada en 4 apartamentos con una tipología de 1+1, pero ofrece plena flexibilida…
Agencia
DES Real Estate
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
OneOne
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$2,259
Año de construcción 2025
🔑🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN LUNGOMARE, VLORA.💶 Precio: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77.8 m2/Gross📍 Ubicación: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propiedad está en la etapa final de terminación.📃 Precio del certificado de propiedad: 5000 euros.⛵ La ubicación hace que este apartamento sea id…
Agencia
DES Real Estate
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albania
de
$393,907
Año de construcción 2028
Área 128 m²
1 objeto inmobiliario 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
128.0
671,864
Agencia
Investment Realty Group
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Bashkia Vlore, Albania
de
$354,139
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 13
Área 91–237 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Vlora Marina es un icónico desarrollo frente al agua redefiniendo propiedades inmobiliarias de lujo en la Riviera albanesa. Situado a lo largo de la costa más prestigiosa de Vlora, este proyecto histórico ofrece una rara oportunidad de poseer propiedad dentro de un destino deportivo totalmen…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
91.0 – 165.0
396,770 – 947,511
Apartamentos 3 habitaciones
237.0
1,17M
Agencia
Investment Realty Group
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
de
$1,456
🌞🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN ORIKUM, VLORA💶 Precio: 1300 Euro/m2📐 Superficie: 74.4 m2/Gross📍 Ubicación: Orikum, Vlora🏗 La propiedad está en construcción💰 Pago en cuotas – según el acuerdo, a partir del 40% como la primera entrega.📍 Este apartamento está situado en Orikum, en una zona …
Agencia
DES Real Estate
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
de
$1,456
🌞🏡 2+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN ORIKUM, VLORA💶 Precio: 1300 Euro/m2📐 Superficie: 107.4 m2/Gross📍 Ubicación: Orikum, Vlora🏗 La propiedad está en construcción💰 Pago en cuotas – según el acuerdo, a partir del 40% como la primera entrega.📍 Este apartamento está situado en Orikum, en una zona…
Agencia
DES Real Estate
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$218,471
🌊🏡 2+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN EL ANTES, VLORA.🌅 Con vista frontal al mar.🏷 Precio: 1800 Euro/m2📐 Superficie: 108 m2/Gross📍 Ubicación: Sazani Street, Vlora.📜 En el proceso de hipoteca.❗ Principales ventajas: La ubicación hace que este apartamento sea ideal para vivir o invertir en turis…
Agencia
DES Real Estate
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Edificio de apartamentos 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$243,724
🌊🏡 APARTAMENTO DE LA VENTA 2+1 A LA PORT, VLORA.🌅 Con vista al mar.🏷 Precio: 2600 Euro/m2📐 Área: 83,66 m2/Gross📍 Ubicación: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Actualmente en construcción.❗ Principales ventajas: La ubicación hace que este apartamento sea ideal para vivir o invertir en turismo.🌊 Est…
Agencia
DES Real Estate
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
