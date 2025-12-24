  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Northern Albania
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Northern Albania, Albania

Condado de Durrës
1
Bashkia Durres
1
Complejo residencial West Residence
Bashkia Durres, Albania
$106,033
Año de construcción 2028
Número de plantas 9
Área 61–135 m²
West Residence — nuevo complejo residencial en el corazón de Durrës West Residence es un moderno proyecto en construcción ubicado en la zona de Spitali, a pocos minutos del mar. El período total de construcción es de solo 3 años, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir co…
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.6 – 105.9
107,272 – 187,447
Apartamentos 2 habitaciones
97.2 – 111.0
172,067 – 197,347
Apartamentos 3 habitaciones
134.6
238,136
Century 21 Eon
