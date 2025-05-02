Piso en edificio nuevo Hestia

  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Kavaje
Golem, Albania
$48,945
Localización

  • País
    Albania
  • Región / estado
    Central Albania
  • Barrio
    Condado de Tirana
  • Ciudad
    Bashkia Kavaje
  • Pueblo
    Golem

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase económica
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

Hestia Residence — Golem, Durrës
📍 Distancia al mar — aproximadamente 400 metros

Hestia Residence es un complejo residencial moderno desarrollado por un promotor fiable, ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento de Golem.
Todos los permisos de construcción han sido obtenidos y todos los impuestos han sido pagados. El permiso de construcción es válido hasta febrero de 2028.
El plazo previsto de construcción es de 2 años.

Precios:

  • Planta baja — apartamentos dúplex (multinivel): 950 €/m²

  • Plantas 1–31050 €/m²

  • Planta 4 — apartamentos dúplex: 1200 €/m²

Ejemplos de apartamentos:

  • Estudios hasta 40 m² — 42.000 €, 45.000 €, 47.000 € (precio fijo)

  • 1+1 — 66,3 m² → 69.615 €

  • 2+1 — 85,9 m² → 90.195 €

Condiciones de pago:

Pago inicial — 40 %, seguido de pagos en cuotas cada 6 meses durante un período de 2 años.

Ejemplos:

  • Estudio 45.000 € → pago inicial 18.000 €

  • Apartamento 1+1 → pago inicial 27.846 €

  • Apartamento 2+1 → pago inicial 36.078 €

Incluido por el promotor:

Los apartamentos se entregan listos para amueblar (sin muebles), con todos los trabajos interiores y las instalaciones completadas:

  • azulejos de suelo (a elección del comprador)

  • paredes enlucidas y pintadas

  • instalación eléctrica y enchufes según el plano

  • conexiones para la cocina

  • conexiones para aire acondicionado

  • baño completamente equipado (inodoro, lavabo, ducha sin mampara, calentador de agua, azulejos en paredes y suelo, ventilación si no hay ventana, conexiones para lavadora)

  • puertas interiores

  • puerta de entrada de seguridad reforzada

  • ventanas de doble acristalamiento y puerta del balcón

El complejo cuenta con aparcamiento subterráneo. El precio de una plaza de aparcamiento es de 15.000 €.

Documentación y propiedad:

Al firmar el contrato de reserva con el promotor, la distribución del apartamento se inscribe en el Registro Catastral a nombre del comprador.
Tras la finalización de la construcción, solo será necesario firmar el contrato notarial final para obtener el certificado de propiedad.

Para compradores extranjeros:

Los ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia pueden adquirir libremente propiedades en construcción en Albania.
No se requieren documentos adicionales — únicamente pasaporte y número de identificación (NID).

Infraestructura:

La zona se encuentra en pleno desarrollo. Cafés, supermercados, farmacias, restaurantes y la zona de playa están a poca distancia a pie.
El centro de Durrës está a unos 15 minutos en coche,
y el aeropuerto internacional de Tirana a aproximadamente 45 minutos.

Tras la finalización del proyecto, el edificio contará con administración, y el apartamento podrá alquilarse tanto a corto como a largo plazo.

Localización en el mapa

Golem, Albania
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

