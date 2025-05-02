  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Kavaje
  4. Residencia DRAGOTI RESIDENCE

Residencia DRAGOTI RESIDENCE

Golem, Albania
de
$84,358
de
$1,515/m²
;
13
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33033
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Albania
  • Región / estado
    Central Albania
  • Barrio
    Condado de Tirana
  • Ciudad
    Bashkia Kavaje
  • Pueblo
    Golem

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

Dragoti Residence on kaasaegne, premium-klassi elamukompleks Golemi südames, vaid 400 meetri kaugusel merest. Projekt ühendab elegantse arhitektuuri, kvaliteetse ehituse ja funktsionaalsed planeeringud.

🌿 Arhitektuur

  • 7 maapealset korrust + 2 maa-alust parkimiskorrust

  • Panoraamaknad ja rõdud

  • Kaasaegne fassaad vertikaalse haljastusega

  • Kaubanduspinnad kahel alumisel korrusel

  • Purskkaevud ja puhkeala

🏊 Elanike mugavused

  • Bassein teisel korrusel

  • Päikese- ja puhkealad

  • Haljastatud terrassid

  • Vastuvõtt & haldus

  • Videovalve

  • Generaator ja oma veereservuaar

🏨 Aparthotelli potentsiaal

Ühel korrusel on planeering, mis võimaldab lühiajalist üüriformaati — suurepärane võimalus investoritele.

🏢 Kaubanduspinnad

  • Restoran

  • Baar

  • Teeninduspinnad

🧱 Tehnilised andmed

  • Raudbetoon + plokkseinad

  • Laekõrgus: 3 m

  • Kahekordse klaaspaketiga panoraamaknad

  • Parkimine maa all (20 000 €)

🏡 Korteritüübid

  • Stuudiokorterid

  • 1+1

  • 2+1
    Suurused: 55,7 – 137,3 m²

🛠 Viimistlus

  • Põrandaplaat

  • Elektri- ja veevalmidus

  • Konditsioneeri väljaehitus

  • Panoraamaknad ja rõdupiirded

  • Sisetoad

  • Turvauks

  • Täisvarustusega vannituba

📍 Asukoht

✔ 400 m merest
✔ Poed, restoranid, apteegid
✔ Kool ja lasteaed jalutuskäigu kaugusel

💶 Hind & maksed

Alates 1300 €/m²
Broneering: 1000 €

Maksegraafik:

  • 30% lepingu sõlmimisel

  • 30% kuue kuu pärast

  • 30% veel kuue kuu pärast

  • 10% võtmete kättesaamisel

🗓 Valmimine

Detsember 2027

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 67.6 – 69.7
Precio por m², USD 1,515
Precio del apartamento, USD 102,380 – 105,561
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 89.2 – 96.9
Precio por m², USD 1,515
Precio del apartamento, USD 135,093 – 146,755

Localización en el mapa

Golem, Albania
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Residencia Palm Paradise Residence
Golem, Albania
de
$1,396
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
de
$1,680
Edificio de apartamentos 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$243,724
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$2,259
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$218,471
Está viendo
Residencia DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albania
de
$84,358
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$2,259
Año de construcción 2025
🔑🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN LUNGOMARE, VLORA.💶 Precio: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77.8 m2/Gross📍 Ubicación: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propiedad está en la etapa final de terminación.📃 Precio del certificado de propiedad: 5000 euros.⛵ La ubicación hace que este apartamento sea id…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Mostrar todo Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Kryevidh, Albania
de
$310,529
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 517 m²
1 objeto inmobiliario 1
Exclusive Villa for sale in "Orange Privè Rezidence" in the heart of Spille, 600 m from the sea 📍 Only 600 meters from the sea in the area known as Orange Street we offer you a private residence with 6 villas located in the middle of nature and greenery surrounded by olive trees, picturesque…
Agencia
Iguana Imobiliare
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$243,724
🌊🏡 APARTAMENTO DE LA VENTA 2+1 A LA PORT, VLORA.🌅 Con vista al mar.🏷 Precio: 2600 Euro/m2📐 Área: 83,66 m2/Gross📍 Ubicación: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Actualmente en construcción.❗ Principales ventajas: La ubicación hace que este apartamento sea ideal para vivir o invertir en turismo.🌊 Est…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Albania
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
02.05.2025
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
26.02.2021
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
Mostrar todas las publicaciones