Residencia DRAGOTI RESIDENCE

Dragoti Residence on kaasaegne, premium-klassi elamukompleks Golemi südames, vaid 400 meetri kaugusel merest. Projekt ühendab elegantse arhitektuuri, kvaliteetse ehituse ja funktsionaalsed planeeringud.
🌿 Arhitektuur
7 maapealset korrust + 2 maa-alust parkimiskorrust
Panoraamaknad ja rõdud
Kaasaegne fassaad vertikaalse haljastusega
Kaubanduspinnad kahel alumisel korrusel
Purskkaevud ja puhkeala
🏊 Elanike mugavused
Bassein teisel korrusel
Päikese- ja puhkealad
Haljastatud terrassid
Vastuvõtt & haldus
Videovalve
Generaator ja oma veereservuaar
🏨 Aparthotelli potentsiaal
Ühel korrusel on planeering, mis võimaldab lühiajalist üüriformaati — suurepärane võimalus investoritele.
🏢 Kaubanduspinnad
Restoran
Baar
Teeninduspinnad
🧱 Tehnilised andmed
Raudbetoon + plokkseinad
Laekõrgus: 3 m
Kahekordse klaaspaketiga panoraamaknad
Parkimine maa all (20 000 €)
🏡 Korteritüübid
Stuudiokorterid
1+1
2+1
Suurused: 55,7 – 137,3 m²
🛠 Viimistlus
Põrandaplaat
Elektri- ja veevalmidus
Konditsioneeri väljaehitus
Panoraamaknad ja rõdupiirded
Sisetoad
Turvauks
Täisvarustusega vannituba
📍 Asukoht
✔ 400 m merest
✔ Poed, restoranid, apteegid
✔ Kool ja lasteaed jalutuskäigu kaugusel
💶 Hind & maksed
Alates 1300 €/m²
Broneering: 1000 €
Maksegraafik:
30% lepingu sõlmimisel
30% kuue kuu pärast
30% veel kuue kuu pärast
10% võtmete kättesaamisel
🗓 Valmimine
Detsember 2027