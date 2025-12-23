  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Kavaje
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Bashkia Kavaje, Albania

Tirana
2
Orikum
3
Vlora
6
Himare
2
Residencia Tiktaalik
Golem, Albania
$86,638
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 13
Área 50–240 m²
62 objetos inmobiliarios 62
Complejo residencial de clase business a solo 150 metros del mar Tiktaalik Residence es un complejo moderno ubicado en la zona premium de Qerret. Diseñado por un arquitecto italiano y construido por la empresa confiable ERGI. 📍 Ubicación Qerret — Durrës, Albania 150 me…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
49.8 – 80.7
87,916 – 142,466
Apartamentos 2 habitaciones
106.8 – 239.6
181,839 – 327,741
Estudio
57.3
87,668
Agencia
Century 21 Eon
English, Русский, Italiano, Українська
Residencia Palm Paradise Residence
Golem, Albania
$1,396
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 59–74 m²
10 objetos inmobiliarios 10
A multifunctional residence with 18 years of habitation, 2 hotels, and 1 swimming pool just 450 meters from the Adriatic Sea makes this project highly sought after for investment. It has various types, including studios, 1+1, 2+1, 3+1 apartments, as well as villas.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
59.0 – 68.0
98,567 – 114,161
Apartamentos 2 habitaciones
74.0
134,733
Dúplex
59.0
99,008
Agencia
Investment Realty Group
Residencia DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albania
$84,358
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Área 54–137 m²
44 objetos inmobiliarios 44
Dragoti Residence on kaasaegne, premium-klassi elamukompleks Golemi südames, vaid 400 meetri kaugusel merest. Projekt ühendab elegantse arhitektuuri, kvaliteetse ehituse ja funktsionaalsed planeeringud. 🌿 Arhitektuur 7 maapealset korrust + 2 maa-alust parkimiskorrust Pano…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
54.1 – 70.6
82,772 – 108,017
Apartamentos 2 habitaciones
89.2 – 137.3
136,475 – 210,068
Apartamentos 3 habitaciones
113.2
173,195
Agencia
Century 21 Eon
English, Русский, Italiano, Українська
Residencia Palm Paradise
Golem, Albania
$1,231
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 47–85 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Bienvenido a Palm Paradise, un complejo residencial excepcional diseñado para la vida moderna. Ubicado en un entorno sereno, nuestra comunidad ofrece una combinación perfecta de lujo, comodidad y conveniencia. Espaciosas estancias: Nuestros apartamentos cuentan con diseños abiertos con gran…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.5 – 71.8
70,615 – 117,692
Apartamentos 2 habitaciones
76.5 – 84.8
117,044 – 119,763
Agencia
Optimum Property
English, Español
Residencia Liburna
Golem, Albania
$1,231
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Agencia
Optimum Property
English, Español
