Residencia Vizion 2

Vizion 2 Residence — Apartamentos modernos cerca del mar en Golem, Durres

Vizion 2 es la segunda fase de un gran complejo residencial desarrollado por un promotor fiable, ubicado en Golem, Mali i Robit (Durres, Albania), a solo 300 metros del mar.

El proyecto es ideal tanto para inversión, como para segunda residencia junto al mar, o para alquiler turístico y de larga duración en una de las zonas costeras más demandadas de Albania.

Sobre el proyecto

Fase: Vizion 2 (parte de un complejo residencial de 3 fases)

Edificios: 3 edificios de 6 plantas cada uno

Inicio de construcción: invierno de 2026

Finalización: invierno de 2028

Formato: complejo residencial para todo el año, con fuerte demanda en temporada de verano

Seguridad jurídica

Tipo de contrato: kontratë porosie / kontratë supermarje

El plano del apartamento se registra en el catastro ya en la fase de excavación , lo que garantiza la protección del comprador

Todos los permisos de construcción están obtenidos y los impuestos pagados

Firma ante notario local que colabora habitualmente con el promotor

Apartamentos y distribuciones

Tipos disponibles:

1+1

2+1

Dúplex (en la planta 0 según la numeración albanesa)

Características:

Superficie total mínima desde 41 m²

Dúplex de aproximadamente 50 m² con terrazas

Apartamentos en planta baja con verandas

Distribuciones en esquina y panorámicas

No hay vistas directas al mar (compensado por el precio competitivo y la alta liquidez)

Acabados y equipamiento

Los apartamentos se entregan listos para amueblar, sin costes adicionales de obra:

Puertas de entrada blindadas y puertas interiores

Ventanas con doble acristalamiento

Baño completamente equipado (lavabo, WC, boiler, ducha abierta)

Suelos de baldosas en estancias y balcones

Baño alicatado en suelos y paredes

Preinstalación para aire acondicionado

Infraestructura del complejo

Aparcamiento subterráneo (se vende por separado, aprox. 15.000 € )

Zonas verdes

Piscina común para todo el complejo (puesta en funcionamiento prevista alrededor de 2029 )

Posibles locales comerciales

1 ascensor por cada bloque

Precios y condiciones de compra (Vizion 2)

1100 €/m² con un 20% de entrada

1050 €/m² con un 50% de entrada

Pago aplazado hasta 2 años , con cuotas cada 6 meses

Pago final en el momento de la puesta en explotación

Descuentos disponibles para pago del 100%

Potencial de inversión

Alquiler en temporada alta: 50–60 € / noche

Alquiler en temporada baja: 20–30 € / noche

Posibilidad de alquiler a largo plazo

Property management disponible, tanto del promotor como de empresas externas (modelos 70/30 o 60/40)

¿Para quién es Vizion 2?

Inversores que buscan rentabilidad y crecimiento del valor

Compradores de una segunda vivienda junto al mar

Personas que desean combinar uso personal y alquiler

📩 Para recibir planos, disponibilidad actual y condiciones de reserva, contáctenos.

Visitas online y presenciales disponibles. Reserva posible mediante transferencia bancaria (SEPA).