Residencia Vizion 2

Golem, Albania
de
$52,441
de
$1,282/m²
;
6
ID: 33151
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/1/26

Sobre el complejo

Vizion 2 Residence — Apartamentos modernos cerca del mar en Golem, Durres

Vizion 2 es la segunda fase de un gran complejo residencial desarrollado por un promotor fiable, ubicado en Golem, Mali i Robit (Durres, Albania), a solo 300 metros del mar.
El proyecto es ideal tanto para inversión, como para segunda residencia junto al mar, o para alquiler turístico y de larga duración en una de las zonas costeras más demandadas de Albania.

Sobre el proyecto

  • Fase: Vizion 2 (parte de un complejo residencial de 3 fases)

  • Edificios: 3 edificios de 6 plantas cada uno

  • Inicio de construcción: invierno de 2026

  • Finalización: invierno de 2028

  • Formato: complejo residencial para todo el año, con fuerte demanda en temporada de verano

Seguridad jurídica

  • Tipo de contrato: kontratë porosie / kontratë supermarje

  • El plano del apartamento se registra en el catastro ya en la fase de excavación, lo que garantiza la protección del comprador

  • Todos los permisos de construcción están obtenidos y los impuestos pagados

  • Firma ante notario local que colabora habitualmente con el promotor

Apartamentos y distribuciones

Tipos disponibles:

  • 1+1

  • 2+1

  • Dúplex (en la planta 0 según la numeración albanesa)

Características:

  • Superficie total mínima desde 41 m²

  • Dúplex de aproximadamente 50 m² con terrazas

  • Apartamentos en planta baja con verandas

  • Distribuciones en esquina y panorámicas

  • No hay vistas directas al mar (compensado por el precio competitivo y la alta liquidez)

Acabados y equipamiento

Los apartamentos se entregan listos para amueblar, sin costes adicionales de obra:

  • Puertas de entrada blindadas y puertas interiores

  • Ventanas con doble acristalamiento

  • Baño completamente equipado (lavabo, WC, boiler, ducha abierta)

  • Suelos de baldosas en estancias y balcones

  • Baño alicatado en suelos y paredes

  • Preinstalación para aire acondicionado

Infraestructura del complejo

  • Aparcamiento subterráneo (se vende por separado, aprox. 15.000 €)

  • Zonas verdes

  • Piscina común para todo el complejo (puesta en funcionamiento prevista alrededor de 2029)

  • Posibles locales comerciales

  • 1 ascensor por cada bloque

Precios y condiciones de compra (Vizion 2)

  • 1100 €/m² con un 20% de entrada

  • 1050 €/m² con un 50% de entrada

  • Pago aplazado hasta 2 años, con cuotas cada 6 meses

  • Pago final en el momento de la puesta en explotación

  • Descuentos disponibles para pago del 100%

Potencial de inversión

  • Alquiler en temporada alta: 50–60 € / noche

  • Alquiler en temporada baja: 20–30 € / noche

  • Posibilidad de alquiler a largo plazo

  • Property management disponible, tanto del promotor como de empresas externas (modelos 70/30 o 60/40)

¿Para quién es Vizion 2?

  • Inversores que buscan rentabilidad y crecimiento del valor

  • Compradores de una segunda vivienda junto al mar

  • Personas que desean combinar uso personal y alquiler

📩 Para recibir planos, disponibilidad actual y condiciones de reserva, contáctenos.
Visitas online y presenciales disponibles. Reserva posible mediante transferencia bancaria (SEPA).

Localización en el mapa

Golem, Albania
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

