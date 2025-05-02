Residencia Vizion 2

Vizion 2 Residence — Apartamentos modernos cerca del mar en Golem, Durres
Vizion 2 es la segunda fase de un gran complejo residencial desarrollado por un promotor fiable, ubicado en Golem, Mali i Robit (Durres, Albania), a solo 300 metros del mar.
El proyecto es ideal tanto para inversión, como para segunda residencia junto al mar, o para alquiler turístico y de larga duración en una de las zonas costeras más demandadas de Albania.
Sobre el proyecto
Fase: Vizion 2 (parte de un complejo residencial de 3 fases)
Edificios: 3 edificios de 6 plantas cada uno
Inicio de construcción: invierno de 2026
Finalización: invierno de 2028
Formato: complejo residencial para todo el año, con fuerte demanda en temporada de verano
Seguridad jurídica
Tipo de contrato: kontratë porosie / kontratë supermarje
El plano del apartamento se registra en el catastro ya en la fase de excavación, lo que garantiza la protección del comprador
Todos los permisos de construcción están obtenidos y los impuestos pagados
Firma ante notario local que colabora habitualmente con el promotor
Apartamentos y distribuciones
Tipos disponibles:
1+1
2+1
Dúplex (en la planta 0 según la numeración albanesa)
Características:
Superficie total mínima desde 41 m²
Dúplex de aproximadamente 50 m² con terrazas
Apartamentos en planta baja con verandas
Distribuciones en esquina y panorámicas
No hay vistas directas al mar (compensado por el precio competitivo y la alta liquidez)
Acabados y equipamiento
Los apartamentos se entregan listos para amueblar, sin costes adicionales de obra:
Puertas de entrada blindadas y puertas interiores
Ventanas con doble acristalamiento
Baño completamente equipado (lavabo, WC, boiler, ducha abierta)
Suelos de baldosas en estancias y balcones
Baño alicatado en suelos y paredes
Preinstalación para aire acondicionado
Infraestructura del complejo
Aparcamiento subterráneo (se vende por separado, aprox. 15.000 €)
Zonas verdes
Piscina común para todo el complejo (puesta en funcionamiento prevista alrededor de 2029)
Posibles locales comerciales
1 ascensor por cada bloque
Precios y condiciones de compra (Vizion 2)
1100 €/m² con un 20% de entrada
1050 €/m² con un 50% de entrada
Pago aplazado hasta 2 años, con cuotas cada 6 meses
Pago final en el momento de la puesta en explotación
Descuentos disponibles para pago del 100%
Potencial de inversión
Alquiler en temporada alta: 50–60 € / noche
Alquiler en temporada baja: 20–30 € / noche
Posibilidad de alquiler a largo plazo
Property management disponible, tanto del promotor como de empresas externas (modelos 70/30 o 60/40)
¿Para quién es Vizion 2?
Inversores que buscan rentabilidad y crecimiento del valor
Compradores de una segunda vivienda junto al mar
Personas que desean combinar uso personal y alquiler
📩 Para recibir planos, disponibilidad actual y condiciones de reserva, contáctenos.
Visitas online y presenciales disponibles. Reserva posible mediante transferencia bancaria (SEPA).