Complejo residencial West Residence

West Residence — nuevo complejo residencial en el corazón de Durrës
West Residence es un moderno proyecto en construcción ubicado en la zona de Spitali, a pocos minutos del mar. El período total de construcción es de solo 3 años, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir como para invertir.
Sobre el constructor
El proyecto está desarrollado por Desla Sh.P.K., una constructora confiable con numerosos edificios entregados en Durrës.
La empresa es reconocida por su calidad, cumplimiento de plazos y experiencia en el mercado.
Transparencia legal
El proyecto cuenta con todas las licencias de construcción.
Está registrado oficialmente en el Catastro de Albania (Kadastra).
Al finalizar la obra, los compradores reciben inmediatamente el certificado de propiedad.
El contrato se firma ante notario, garantizando seguridad jurídica.
Se permite reservar en línea y completar el proceso de compra a distancia.
Ubicación e infraestructura
La zona Spitali ofrece una infraestructura totalmente desarrollada:
supermercados, farmacias, escuelas, cafeterías;
rápido acceso al centro y al paseo marítimo;
excelente conexión con transporte público;
área en crecimiento con alto potencial de revalorización.
Ventajas del proyecto
arquitectura moderna;
distribuciones funcionales y luz natural;
ascensores nuevos;
aparcamiento subterráneo y exterior;
zonas comunes ajardinadas;
materiales de alta calidad;
constructor fiable con trayectoria comprobada.
El complejo es ideal para vivir, alquilar a largo plazo, invertir o para quienes desean solicitar residencia en Albania.
Plan de pago
15 % — al firmar el contrato
15 % — después de 6 meses
15 % — después de 12 meses
15 % — después de 18 meses
15 % — después de 24 meses
15 % — después de 30 meses
10 % — al recibir el certificado de propiedad
Por qué elegir West Residence
constructor confiable: Desla ShPK
construcción rápida: 3 años
excelente ubicación con infraestructura completa
registro catastral garantizado
contrato notarial con plena seguridad
posibilidad de reserva online
alta rentabilidad y potencial de crecimiento