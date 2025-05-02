  1. Realting.com
Complejo residencial West Residence

Bashkia Durres, Albania
de
$106,033
de
$1,748/m²
;
43
ID: 33004
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/12/25

Localización

  • País
    Albania
  • Región / estado
    Northern Albania
  • Barrio
    Condado de Durrës
  • Ciudad
    Bashkia Durres

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    9

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Tour online

Sobre el complejo

West Residence — nuevo complejo residencial en el corazón de Durrës

West Residence es un moderno proyecto en construcción ubicado en la zona de Spitali, a pocos minutos del mar. El período total de construcción es de solo 3 años, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir como para invertir.

Sobre el constructor

El proyecto está desarrollado por Desla Sh.P.K., una constructora confiable con numerosos edificios entregados en Durrës.
La empresa es reconocida por su calidad, cumplimiento de plazos y experiencia en el mercado.

Transparencia legal

  • El proyecto cuenta con todas las licencias de construcción.

  • Está registrado oficialmente en el Catastro de Albania (Kadastra).

  • Al finalizar la obra, los compradores reciben inmediatamente el certificado de propiedad.

  • El contrato se firma ante notario, garantizando seguridad jurídica.

  • Se permite reservar en línea y completar el proceso de compra a distancia.

Ubicación e infraestructura

La zona Spitali ofrece una infraestructura totalmente desarrollada:

  • supermercados, farmacias, escuelas, cafeterías;

  • rápido acceso al centro y al paseo marítimo;

  • excelente conexión con transporte público;

  • área en crecimiento con alto potencial de revalorización.

Ventajas del proyecto

  • arquitectura moderna;

  • distribuciones funcionales y luz natural;

  • ascensores nuevos;

  • aparcamiento subterráneo y exterior;

  • zonas comunes ajardinadas;

  • materiales de alta calidad;

  • constructor fiable con trayectoria comprobada.

El complejo es ideal para vivir, alquilar a largo plazo, invertir o para quienes desean solicitar residencia en Albania.

Plan de pago

  • 15 % — al firmar el contrato

  • 15 % — después de 6 meses

  • 15 % — después de 12 meses

  • 15 % — después de 18 meses

  • 15 % — después de 24 meses

  • 15 % — después de 30 meses

  • 10 % — al recibir el certificado de propiedad

Por qué elegir West Residence

  • constructor confiable: Desla ShPK

  • construcción rápida: 3 años

  • excelente ubicación con infraestructura completa

  • registro catastral garantizado

  • contrato notarial con plena seguridad

  • posibilidad de reserva online

  • alta rentabilidad y potencial de crecimiento

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 60.6 – 105.9
Precio por m², USD 1,677 – 1,749
Precio del apartamento, USD 105,916 – 185,078
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 97.2 – 111.0
Precio por m², USD 1,749 – 1,757
Precio del apartamento, USD 169,892 – 194,853
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 134.6
Precio por m², USD 1,749
Precio del apartamento, USD 235,126

Localización en el mapa

Bashkia Durres, Albania
Educación
Cuidado de la salud

