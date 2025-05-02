Complejo residencial West Residence

West Residence — nuevo complejo residencial en el corazón de Durrës

West Residence es un moderno proyecto en construcción ubicado en la zona de Spitali, a pocos minutos del mar. El período total de construcción es de solo 3 años, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir como para invertir.

Sobre el constructor

El proyecto está desarrollado por Desla Sh.P.K., una constructora confiable con numerosos edificios entregados en Durrës.

La empresa es reconocida por su calidad, cumplimiento de plazos y experiencia en el mercado.

Transparencia legal

El proyecto cuenta con todas las licencias de construcción .

Está registrado oficialmente en el Catastro de Albania (Kadastra) .

Al finalizar la obra, los compradores reciben inmediatamente el certificado de propiedad .

El contrato se firma ante notario , garantizando seguridad jurídica.

Se permite reservar en línea y completar el proceso de compra a distancia.

Ubicación e infraestructura

La zona Spitali ofrece una infraestructura totalmente desarrollada:

supermercados, farmacias, escuelas, cafeterías;

rápido acceso al centro y al paseo marítimo;

excelente conexión con transporte público;

área en crecimiento con alto potencial de revalorización.

Ventajas del proyecto

arquitectura moderna;

distribuciones funcionales y luz natural;

ascensores nuevos;

aparcamiento subterráneo y exterior;

zonas comunes ajardinadas;

materiales de alta calidad;

constructor fiable con trayectoria comprobada.

El complejo es ideal para vivir, alquilar a largo plazo, invertir o para quienes desean solicitar residencia en Albania.

Plan de pago

15 % — al firmar el contrato

15 % — después de 6 meses

15 % — después de 12 meses

15 % — después de 18 meses

15 % — después de 24 meses

15 % — después de 30 meses

10 % — al recibir el certificado de propiedad

Por qué elegir West Residence