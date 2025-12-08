  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Bashkia Himare, Albania

Himare
2
Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Palase, Albania
de
$203,645
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Área 44–128 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Apartamento en venta en SQUARE VILLAGE con una superficie total de 152,72 m2Veranda área 54.56 m2El Drymades Village Holiday Resort está situado en Drymades Beach y cuenta con una serie de patios adosados enmarcados por arquitectura que tejen el proyecto en una sensación de pueblo cohesivo.S…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.0 – 128.0
180,886 – 461,564
Apartamentos 2 habitaciones
90.0
314,584
Dúplex
91.0
373,306
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albania
de
$393,907
Año de construcción 2028
Área 128 m²
1 objeto inmobiliario 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
128.0
660,936
