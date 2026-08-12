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Wohnungen mit Swimmingpool in Marmararegion, Türkei

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67 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Temapasa Sokagi, Türkei
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Studio 1 Schlafzimmer
Temapasa Sokagi, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 13/34
Komplett eingerichtetes Studio-Apartment mit Balkon im 13. Stock - Helis Mehr Residenz, Kart…
$111,950
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Doga Kececioglu
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Wohnung 3 zimmer in 142 Sokak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
142 Sokak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 17/28
SEMBOLSTELLE17. Stock, 2+1, 125 m2, mit eckigem (L-förmigen) BalkonWandergebiet, soziale Inf…
$135,000
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 134 m²
Entdecken Sie die idealen Familienapartments in Beylikduz, Istanbul, mit einer Vielzahl von …
$353,748
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 5 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Stockwerk 3/4
🏡 IC DenizKoru Sarıyer – Leben zwischen Stadt und NaturDas Projekt IC DenizKoru Sarıyer best…
$1,29M
MwSt.
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Beylikduzu, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 177 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$415,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Entdecken Sie ein luxuriöses Leben im Herzen von Buyukcekmece, Istanbul, wo der größte See d…
$171,620
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
600 Meter von der Küste entfernt bietet dieser weitläufige Komplex moderne Einrichtungen wie…
$520,698
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Entdecken Sie elegante Apartments in Kartal, Istanbul, mit atemberaubendem Meerblick und Pri…
$520,698
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Entdecken Sie luxurioses Wohnen im Herzen von Buyukcekmece, Istanbul, wo der grosste See der…
$171,620
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Wohnung 2 zimmer in , Türkei
Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 8/18
Ready-to-Move 1+1 Wohnung in Çekmeköy, Istanbul - $ 334.000 | Türkische Staatsbürgerschaft b…
$334,000
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 7/18
Verkauf von 1+1 Istanbul ‼️Fertiges Investitionsangebot mit Mieteinkommen.Baghjilar BezirkKo…
$120,000
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
Erleben Sie einzigartiges Wohnen in Üskudar, Istanbul, mit Wohnungen, die sich in einem Proj…
$756,529
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Diese schicke 1-Zimmer-Wohnung, voll möbliert, befindet sich auf der Basın Ekspres Road in B…
$159,945
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Wohnung 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Der Wohnkomplex befindet sich in Beylikdüzü, einem Bezirk, der für seine wunderschöne Küste …
$406,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Beylikduzu, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 127 m²
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$285,000
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
$752,713
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Wohnung in Eyupsultan, Türkei
Wohnung
Eyupsultan, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Diese modernen Wohnungen in Gokturk, Eyupsultan, istanbul, bieten atemberaubende Waldblick u…
$531,205
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
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Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Buyukcekmece, Istanbul, wo der größte See der Stadt auf das Marmara-Meer trifft. Dieser auße…
$171,620
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
skudar, Istanbul, in einer Wohnung in einem Projekt in der Nähe der U-Bahn-Station und mit a…
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
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Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 134 m²
1 km vom Birinci International Hospital, 2 km vom West Istanbul Marina und dem Strand, 2,5 k…
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
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Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
Entdecken Sie ein einzigartiges Leben in Üskudar, Istanbul, in Wohnungen im Projekt in der N…
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Wohnung 1 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Stockwerk 3/10
Don't Miss This Opportunity to Own a Partment with Forest View and Horse stable Details  …
$850,000
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Wohnung 4 zimmer in Kartal, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kartal, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Der Wohnkomplex entsteht auf einer Fläche von 40.000 m2 und einer Landschaftsfläche von 29.0…
$508,000
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Wohnung 1 zimmer in Fatih, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
ID ST BI-375Grundlegende Informationen:Istanbul, Bagchilar BezirkDauer der Fertigstellung: J…
$255,000
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Wohnung 1 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Stockwerk 5
Uw ideale levensstijl in Istanbul Bent u op zoek naar een plek die comfort, investeringsp…
$184,358
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Condo 3 zimmer in Esenyurt, Türkei
Condo 3 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 1
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Penthouse 1 zimmer in Sisli, Türkei
Penthouse 1 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 396 m²
Stockwerk 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 4
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Wohnung 4 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
in het hart van Başakşehir: een nadere blik Projectoverzicht: Gemengde ontwikkeling: o…
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Wohnung 3 zimmer in Kadikoy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kadikoy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 25
Iki Yaka - located in the Asian part of the city, in the Kadikoy, Fikirtepe district. The de…
Preis auf Anfrage
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Metropolis Riga
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Eigenschaftstypen in Marmararegion

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studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
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Immobilienangaben in Marmararegion, Türkei

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