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Wohnungen in Cinarcik, Türkei

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1 Zimmer
9
2 Zimmer
12
3 Zimmer
6
30 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Anlage in Meeresnähe in Çınarcık Koru Yalova liegt i…
$74,569
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/4
Geräumige 2-Schlafzimmer-Wohnungen in Strandnähe in Yalova Yalova ist eine Küstenstadt in de…
$105,173
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Wohnung 1 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/4
Studio-Wohnung in einer Wohnanlage in Yalova Çınarcık Yalova ist eine bedeutende Stadt in de…
$40,103
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/4
Möblierte 2-Schlafzimmer-Wohnung mit überdachtem Parkplatz in Meeresnähe in Çınarcık Yalova,…
$68,642
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Wohnung 4 zimmer in Poyraz Caddesi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Poyraz Caddesi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 175 m²
Stockwerk 5/5
$4,24M
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Wohnung 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/5
Geräumige Wohnungen mit unvergleichlichem Naturblick in Çınarcık Yalova Die Wohnungen befind…
$131,163
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Wohnung 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/5
Geräumige Wohnungen mit Naturblick in Gehentfernung zum Strand in Çınarcık Yalova Die Region…
$171,104
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Wohnung 2 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Anlage in Meeresnähe in Çınarcık Koru Yalova liegt i…
$57,106
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Wohnung 2 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meer und Naturblick in vorteilhafter Lage in Yalova Çınarcık Die Wohnungen zum…
$90,149
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einer Anlage mit Pool und Aussicht im Zentrum von Çınarcık, Yalova Yalova liegt…
$130,362
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Wohnung 2 zimmer in Hasanbaba caddesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Hasanbaba caddesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/4
Brandneue Wohnung im Cennet Yalova-Komplex mit Annehmlichkeiten in Çınarcık Yalova, eine der…
$61,143
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Wohnung 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meer und Naturblick in vorteilhafter Lage in Yalova Çınarcık Die Wohnungen zum…
$148,586
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/5
Geräumige Wohnungen mit Naturblick in Gehentfernung zum Strand in Çınarcık Yalova Die Region…
$141,045
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Wohnung 2 zimmer in , Türkei
Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3/3
Möblierte Wohnung in Yalova Çınarcık, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt Die Nähe von Y…
$65,181
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Wohnung 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen in einer Anlage mit Pool und Aussicht im Zentrum von Çınarcık, Yalova Yalova liegt…
$141,045
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Wohnung 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$409,136
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 153 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$245,727
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Wohnung 2 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$204,631
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Wohnung 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Anlage in Meeresnähe in Çınarcık Koru Yalova liegt i…
$86,103
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meer und Naturblick in vorteilhafter Lage in Yalova Çınarcık Die Wohnungen zum…
$152,282
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meerblick direkt am Sandstrand in Çınarcık Yalova liegt dank seiner Nähe zu gr…
$131,163
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Wohnung 2 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/5
Meer- und Naturblickwohnungen in Yalova Çınarcık Yalova entwickelt sich aufgrund ihrer vorte…
$61,143
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Wohnung 6 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 3/5
Vorteilhaft Bepreiste Immobilien mit Meerblick in Yalova Çınarcık Direkt am Marmarameer gele…
$250,342
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 1/4
2 und 3 Schlafzimmer Duplex-Wohnungen in Teşvikiye, Yalova Yalova befindet sich dank seiner …
$111,530
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Wohnung 2 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einer Anlage mit Pool und Aussicht im Zentrum von Çınarcık, Yalova Yalova liegt…
$85,552
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Wohnung 1 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
Stockwerk 1/4
🏆 Exclusive Seaside Living: Your Dream Home Awaits in Yalova's Premier Residential Complex! …
$151,028
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Wohnung 1 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Stockwerk 2/4
Waar strategische locatie en sereen leven samenkomen: ontdek Yalova, Turkije's verborgen par…
$115
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Wohnung 1 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 5
Waar strategische locatie en sereen leven samenkomen: ontdek Yalova, Turkije's verborgen par…
$69,891
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Wohnung 1 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/3
🏆 Exclusive Seaside Living: Your Dream Home Awaits in Yalova's Premier Residential Complex! …
$103,831
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Wohnung 1 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 141 m²
🏆 Exclusive Seaside Living: Your Dream Home Awaits in Yalova's Premier Residential Complex! …
$187,736
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