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Wohnungen in İzmit, Türkei

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2 Zimmer
4
9 immobilienobjekte total found
Wohnung 6 zimmer in İzmit, Türkei
Wohnung 6 zimmer
İzmit, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 243 m²
Etagenzahl 12
Wohnungen mit Meer- und Waldblick, Balkon und Terrasse zum Verkauf in Izmit, Kocaeli Kocaeli…
$440,717
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Wohnung 3 zimmer in İzmit, Türkei
Wohnung 3 zimmer
İzmit, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Etagenzahl 12
Wohnungen mit Meer- und Waldblick, Balkon und Terrasse zum Verkauf in Izmit, Kocaeli Kocaeli…
$183,430
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Wohnung 2 zimmer in Sehit Rafet Karacan Bulvari, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit.…
$84,370
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 4 zimmer in İzmit, Türkei
Wohnung 4 zimmer
İzmit, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Etagenzahl 12
Wohnungen mit Meer- und Waldblick, Balkon und Terrasse zum Verkauf in Izmit, Kocaeli Kocaeli…
$201,272
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Wohnung 3 zimmer in İzmit, Türkei
Wohnung 3 zimmer
İzmit, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit.…
$91,985
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Wohnung 2 zimmer in Cayirkoy Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cayirkoy Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 3/10
Our project consists of 6 blocks and 430 flats on an area of 30.000 m2 in the Çayırköy distr…
$126,728
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in İzmit, Türkei
Wohnung 2 zimmer
İzmit, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 4
$55,425
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Wohnung 4 zimmer in Akpinar Mahallesi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Akpinar Mahallesi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Stockwerk 4/5
Three Bedrooms Apartment in a residential project located in the Izmit area and features con…
$195,000
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Wohnung 3 zimmer in Cayirkoy Mahallesi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cayirkoy Mahallesi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 149 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – İzmit, Kocaeli, Türkei
$186,494
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Realting.com
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