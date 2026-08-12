Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Marmararegion
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Marmararegion, Türkei

;
Istanbul
665
Fatih
684
Beylikduzu
484
Eyupsultan
267
Zeig mehr
82 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Temapasa Sokagi, Türkei
TOP TOP
Studio 1 Schlafzimmer
Temapasa Sokagi, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 13/34
Komplett eingerichtetes Studio-Apartment mit Balkon im 13. Stock - Helis Mehr Residenz, Kart…
$111,950
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Doga Kececioglu
Sprachen
English, Türkçe
Wohnung 2 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 3
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Parkplatz in Yalova Yalova ist eine d…
$74,473
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 10/13
2-Schlafzimmer-Wohnung zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Parkplätzen in Osmangazi, Bursa D…
$105,173
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 zimmer in Kartal, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kartal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Etagenzahl 24
Wohnungen mit Meer- und Inselblick in einem Komplex 200 m von der Küste in Kartal entfernt K…
$564,611
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in einem Wohnkomplex mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Kayapa, Bursa Kay…
$136,246
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Hasanbaba caddesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Hasanbaba caddesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/4
Brandneue Wohnung im Cennet Yalova-Komplex mit Annehmlichkeiten in Çınarcık Yalova, eine der…
$60,618
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Termal, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem Projekt mit Pool mit Heilwasser in Yalova Termal Yalova, die Perle der Ma…
$116,617
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in der Nähe des Industriegebiets in Yalova Yalova, eine der b…
$73,319
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/5
Geräumige Wohnungen mit Naturblick in Gehentfernung zum Strand in Çınarcık Yalova Die Region…
$139,709
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Altınova, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$105,173
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/3
Geräumige Wohnungen in einem Komplex im Zentrum von Yalova Yalova ist eines der beliebtesten…
$143,173
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in der Nähe des Industriegebiets in Yalova Yalova, eine der b…
$90,061
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$203,214
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/5
Geräumige Wohnungen mit unvergleichlichem Naturblick in Çınarcık Yalova Die Wohnungen befind…
$131,163
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Kartal, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kartal, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 24
Wohnungen mit Meer- und Inselblick in einem Komplex 200 m von der Küste in Kartal entfernt K…
$1,25M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Kartal, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kartal, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Etagenzahl 24
Wohnungen mit Meer- und Inselblick in einem Komplex 200 m von der Küste in Kartal entfernt K…
$889,060
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Armutlu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Armutlu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/5
1-Schlafzimmer-Wohnungen mit umfangreicher Ausstattung in Yalova Armutlu Yalova ist eine wun…
$52,587
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/5
1-Schlafzimmer-Wohnungen zu erschwinglichen Preisen in Bursa Nilüfer Der Stadtteil Kayapa in…
$73,319
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Uskudar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Wohnungen in einem Projekt in der Nähe von Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel in A…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 3
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Parkplatz in Yalova Yalova ist eine d…
$116,740
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 1/4
2 und 3 Schlafzimmer Duplex-Wohnungen in Teşvikiye, Yalova Yalova befindet sich dank seiner …
$110,844
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit 1 Schlafzimmer in der Nähe der Universität in Yalova Yalova, eine der beliebte…
$78,514
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Armutlu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Armutlu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in der Nähe aller Annehmlichkeiten in Armutlu, Yalova Yalova ist aufgrund seiner N…
$94,102
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen in einem umfangreichen Projekt in İstanbul Sultangazi Diese Wohnungen befinden sic…
$538,055
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen in einem umfangreichen Projekt in İstanbul Sultangazi Diese Wohnungen befinden sic…
$399,500
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/5
Investitionswohnungen mit überdachter Parkgarage in Bursa Osmangazi Diese Wohnungen befinden…
$141,002
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Etagenzahl 4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in der Nähe des Industriegebiets in Yalova Yalova, eine der b…
$73,319
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/5
Luxuswohnungen in einem modernen Komplex mit exklusiven Einrichtungen in Yalova Die Luxuswoh…
$62,927
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Termal, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 2/4
Luxuswohnungen in einem eleganten Komplex in Yalova Termal Yalova hat mit seiner Nähe zu Ist…
$150,248
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Uskudar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
Wohnungen in einem Projekt in der Nähe von Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel in A…
$887,906
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Marmararegion

penthäuser
condos
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Marmararegion, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen