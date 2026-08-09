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Wohnungen in Nilufer, Türkei

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1 Zimmer
5
2 Zimmer
10
3 Zimmer
10
29 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in einem Wohnkomplex mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Kayapa, Bursa Kay…
$137,284
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Wohnung 2 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/3
1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage in Bursa Nilüfer Die Wohnungen befin…
$94,772
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Wohnung 4 zimmer in Gecgelen Sokak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Gecgelen Sokak, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 4/5
$5,47M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen mit großzügigen Terrassen in einem prestigeträchtigen Komplex in Bursa Balat ist e…
$342,102
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/5
Komplett möblierte, brandneue 2-Schlafzimmer-Wohnungen in Nilüfer Görükle Die Wohnungen befi…
$86,708
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Wohnung 2 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen mit erstklassigen Annehmlichkeiten und überdachten Parkplätzen in Nilüfer, Bursa B…
$150,294
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Wohnung 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen zum Verkauf in einem privilegierten Projekt in Bursa Doğanköy Doğanköy liegt in Ni…
$463,456
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Wohnung 2 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/4
Möblierte 1-Schlafzimmer-Investitionswohnungen in Bursa Nilüfer Diese Wohnungen befinden sic…
$83,990
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 1/5
2-Schlafzimmer-Wohnungen in einem Projekt mit Pool, geeignet als Kapitalanlage in Bursa Der …
$117,887
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Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 113 m²
$5,23M
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 320 m²
Stockwerk 4/5
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Pool und überdachter Parkgarage in Bu…
$484,259
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/6
3-Schlafzimmer-Wohnungen in einem Projekt mit Natur- und Stadtblick in Bursa Die Region Bala…
$294,716
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Stockwerk 2/5
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Pool und überdachter Parkgarage in Bu…
$368,684
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 203 m²
Stockwerk 2/6
Wohnungen mit großzügigen Terrassen in einem prestigeträchtigen Komplex in Bursa Balat ist e…
$414,914
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 1/5
Stadtblick-Residenz-Wohnungen in Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer ist eine moderne Wohngegend, d…
$251,971
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Stockwerk 1/10
Intelligente Wohnungen in der Nähe der Annehmlichkeiten in Bursa Nilüfer Die Wohnungen befin…
$160,357
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Wohnung 2 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/5
1-Schlafzimmer-Wohnungen zu erschwinglichen Preisen in Bursa Nilüfer Der Stadtteil Kayapa in…
$73,834
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Stockwerk 1/10
3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Nilüfer Ataevler Ataevler ist eines der et…
$189,543
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Stockwerk 5/10
Stilvolle Immobilien in einem Komplex mit Umfangreichen Annehmlichkeiten in Bursa Nilüfer Ka…
$165,272
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/6
2-Schlafzimmer-Wohnungen in einem Komplex mit Pool und Parkplätzen in Nilüfer Doğanköy Der S…
$305,118
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen zum Verkauf in einem privilegierten Projekt in Bursa Doğanköy Doğanköy liegt in Ni…
$421,979
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/6
2-Schlafzimmer-Investment-Wohnung in Bursa Nilüfer Die Wohnung befindet sich im Stadtteil Gö…
$82,058
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 1/5
Stilvolle Wohnungen inmitten der Natur in Nilüfer, Bursa Die Wohnungen befinden sich im Stad…
$115,575
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Wohnung 2 zimmer in Ataturk Caddesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ataturk Caddesi, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3/3
$2,64M
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 6/10
Intelligente Wohnungen in der Nähe der Annehmlichkeiten in Bursa Nilüfer Die Wohnungen befin…
$204,799
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Stockwerk 4/9
Wohnungen in Bursa Nilüfer in einer Renommierten Wohnanlage Das Viertel Odunluk in Nilüfer, …
$383,827
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in einem Wohnkomplex mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Kayapa, Bursa Kay…
$122,287
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Wohnung 2 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen mit großzügigen Terrassen in einem prestigeträchtigen Komplex in Bursa Balat ist e…
$156,475
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/8
Bursa Nilüfer Karaman Wohnungen mit Blick auf die Stadt und Uludağ zu verkaufen Die Wohnunge…
$164,117
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