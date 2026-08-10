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Wohnungen in Kartepe, Türkei

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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Kartepe, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kartepe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Etagenzahl 6
Wohnung an einem Ruhigen Ort mit Sozialen Einrichtungen in Kartepe Die Wohnung befinden sich…
$479,784
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Wohnung 2 zimmer in Kartepe, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kartepe, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/6
Harmony City, the arousing new project of ZERAY construction, It is established on the …
$90,268
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Wohnung 5 zimmer in Kartepe, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kartepe, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$332,066
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Kartepe, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kartepe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$148,478
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