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Studio-Wohnungen in Marmararegion, Türkei

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İstanbul
6
7 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Temapasa Sokagi, Türkei
TOP TOP
Studio 1 Schlafzimmer
Temapasa Sokagi, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 13/34
Komplett eingerichtetes Studio-Apartment mit Balkon im 13. Stock - Helis Mehr Residenz, Kart…
$111,950
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Immobilienagentur
Doga Kececioglu
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English, Türkçe
Studio in Marmararegion, Türkei
Studio
Marmararegion, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111,491
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Studio 1 zimmer in Kagithane, Türkei
Studio 1 zimmer
Kagithane, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Studio -   25.3 m2 (net) with turnkey furniture, panoramic windows, ceilings 3.5 (3.2 clean)…
$220,000
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LDV InvestLDV Invest
Studio 1 zimmer in Sisli, Türkei
Studio 1 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Our project is located in the   Schoolshawed   on Buyukdere Street, one of the oldest busine…
$403,000
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Studio 1 zimmer in Besiktas, Türkei
Studio 1 zimmer
Besiktas, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
🏡 Luxuriöses Wohnprojekt in Beşiktaş, Istanbul👉 Fertig in 2 Monaten – Voll Möblierte Einheit…
$175,000
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Studio 1 zimmer in Latif Sokagi, Türkei
Studio 1 zimmer
Latif Sokagi, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/6
Warum dieses Projekt wählen?Für Investoren:High Rental Demand: Nähe zu großen Universitäten,…
$125,000
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Studio 1 zimmer in Yeniyol Caddesi, Türkei
Studio 1 zimmer
Yeniyol Caddesi, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 6
🏡 Smart Apartments in Küçükçekmece – keine Anzahlung, einfache Installationen- bereit UmzugB…
$135,000
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Immobilienangaben in Marmararegion, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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