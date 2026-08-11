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Wohnungen in Atasehir, Türkei

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1 Zimmer
14
2 Zimmer
26
3 Zimmer
19
4 Zimmer
13
77 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Meer und Stadtblick zum Verkauf in einer gesicherten Wohnanlage in Ataşehir, I…
$277,614
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Wohnung 3 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Meer und Stadtblick zum Verkauf in einer gesicherten Wohnanlage in Ataşehir, I…
$422,756
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Wohnung 1 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Wohnungen zum Verkauf in Istanbul Ataşehir in der Nähe des Finanzzentrums Die zum Verkauf st…
$1,25M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Atasehir, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Vision Elite
$510,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Atasehir, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Nova Ataşehir
$479,881
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Wohnung 1 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 116 m²
Der Hafen 24 wurde von der Idee geboren, das Konzept von „Heimat“ am nächsten zum Leben zu e…
$410,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Atasehir, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 216 m²
Tuna Park Ataşehir
$901,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Atasehir, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 127 m²
Stadtlandschaft Bayview
$470,000
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Wohnung 1 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Atasehir, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stadtlandschaft Bayview
$513,000
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Wohnung 1 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Fläche 242 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 5 Schlafzimmer
Atasehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 308 m²
Nova Ataşehir
$1,59M
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Wohnung 1 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Atasehir, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 242 m²
V Istanbul
$1,12M
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Wohnung 3 zimmer in Ozgurluk Sokagi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ozgurluk Sokagi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/4
Wohnung in der Nähe der Metro und des Finanzzentrums in Ataşehir Istanbul Die Wohnung befind…
$184,977
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Wohnung 3 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen in Ataşehir in der Nähe des Istanbuler Finanzzentrums und der U-Bahn-Station Ataşe…
$621,985
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Wohnung 1 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 177 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 9
Die Wohnungen mit Blick auf die Stadt liegen in der Nähe des Istanbuler Finanzzentrums in At…
$401,045
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Wohnung 1 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Sedef Caddesi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sedef Caddesi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 117 m²
Stockwerk 28/32
$18,43M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Atasehir, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 242 m²
V Istanbul
$1,18M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Atasehir, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 232 m²
Nova Ataşehir
$1,51M
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Wohnung 4 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Der Komplex wird neben dem Financial Center, auf der asiatischen Seite von Istanbul im Umran…
$490,000
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Wohnung 2 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 364 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Atasehir, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Nova Ataşehir
$788,017
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Wohnung 2 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 4
Fläche 263 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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