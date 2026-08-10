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Wohnungen in Gungoren, Türkei

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1 Zimmer
4
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Gungoren, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gungoren, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
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Wohnung 1 zimmer in Gungoren, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gungoren, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Gungoren, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gungoren, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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LDV InvestLDV Invest
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Gungoren, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Gungoren, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 16
$180,345
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Wohnung 2 zimmer in Gungoren, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gungoren, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
EIN WAHRER <quo; DIENSTLEISTUNG ” Der EXPERIENCG Tower bietet ein Leben in der Nähe eines …
$207,643
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Wohnung 3 zimmer in Gungoren, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Gungoren, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
$155,856
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Wohnung 2 zimmer in Gungoren, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gungoren, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
G Wanda Vista Istanbul welcomes you as one of the new landmarks of this magnificent city, wh…
$310,000
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