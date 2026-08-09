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Wohnungen in Avcilar, Türkei

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1 Zimmer
7
2 Zimmer
16
3 Zimmer
16
4 Zimmer
9
48 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 21.700 m2, 70% des Komplexes ist von grünen R…
$435,000
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Wohnung 1 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 5 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Etagenzahl 13
Wohnungen mit Seeblick und Schwimmbad in Istanbul Avcılar Die Wohnungen befinden sich im Sta…
$530,489
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Etagenzahl 16
Wohnungen mit Seeblick und Pool zum Verkauf in Avcılar, Istanbul Die Wohnungen befinden sich…
$354,815
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Avcilar, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 133 m²
Street House
$230,615
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Wohnung 3 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Etagenzahl 13
Wohnungen mit Seeblick und Schwimmbad in Istanbul Avcılar Die Wohnungen befinden sich im Sta…
$396,545
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Avcilar, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Comodidad Infinita
$271,020
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Avcilar, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Modern Life Tower
$737,305
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Wohnung 1 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Avcilar, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Modern Life Tower
$534,206
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Wohnung 2 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Wohnungen mit Balkonen in der Nähe des Küçükçekmece-Sees in İstanbul Die Apartments befinden…
$119,980
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Wohnung 5 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 216 m²
Etagenzahl 18
Stilvolle Wohnungen 2 km vom Istanbuler Küçükçekmece-See entfernt Diese zum Verkauf stehende…
$489,033
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Wohnung 4 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 13
Wohnungen mit Seeblick und Schwimmbad in Istanbul Avcılar Die Wohnungen befinden sich im Sta…
$402,201
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Wohnung 1 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Unser Kupferland-Projekt besteht aus 1160 Wohnungen und 112 Gewerbeeinheiten in 9 Blöcken au…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Etagenzahl 18
Stilvolle Wohnungen 2 km vom Istanbuler Küçükçekmece-See entfernt Diese zum Verkauf stehende…
$345,569
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Wohnung 1 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Unser Kupferland-Projekt besteht aus 1160 Wohnungen und 112 Gewerbeeinheiten in 9 Blöcken au…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Etagenzahl 16
Wohnungen mit Seeblick und Pool zum Verkauf in Avcılar, Istanbul Die Wohnungen befinden sich…
$345,569
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Wohnung 4 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Etagenzahl 8
Wohnungen mit Seeblick und Schwimmbad in Avcılar, Istanbul Die Wohnungen befinden sich im St…
$292,495
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Wohnung 5 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 16
Wohnungen mit Seeblick und Pool zum Verkauf in Avcılar, Istanbul Die Wohnungen befinden sich…
$468,079
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Wohnung 1 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Koşuyolu Supreme wird als 5 Blocks auf 25 Dekaren Land gebaut. Das Projekt umfasst 184 Wohnu…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 18
Stilvolle Wohnungen 2 km vom Istanbuler Küçükçekmece-See entfernt Diese zum Verkauf stehende…
$347,881
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Wohnung 1 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
İstanbul ist die einzige Stadt, die die Menschen vermissen, wenn sie in und weg von ihr lebe…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Avcilar, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Saren Häuser
$230,027
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Wohnung 3 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Wohnungen mit Balkonen in der Nähe des Küçükçekmece-Sees in İstanbul Die Apartments befinden…
$171,104
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Wohnung 4 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Etagenzahl 12
Investitionswohnungen in bester Lage in Istanbul Avcılar Die Wohnungen befinden sich im Stad…
$406,950
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Wohnung 1 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 133 m²
Wir laden Sie in ein Gedicht ein, in ein friedliches Leben unter den blauen Augen von Istanb…
$230,893
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Avcilar, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Comodidad Infinita
$409,013
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Avcilar, Türkei
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Street House
$169,432
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Wohnung 1 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 5 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 201 m²
Etagenzahl 26
Wohnungen mit Seeblick und Balkon in Avcilar Istanbul Die Wohnungen zum Verkauf in Avcilar I…
$761,874
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