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Penthäuser in Marmararegion, Türkei

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İstanbul
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Sisli
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Kadikoy
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21 immobilienobjekt total found
Penthouse 3 zimmer in Kadikoy, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kadikoy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Wohnungen mit hohem Mietpotenzial in Küstennähe in Kadıköy Istanbul Die Wohnungen befinden s…
$345,233
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Penthouse 4 zimmer in Fatih, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 7/7
Geräumige Immobilie mit Freiem Meerblick in einem Gebäude mit Aufzug in Sultanahmet Die gerä…
$220,533
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Penthouse 2 zimmer in Besiktas, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Besiktas, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 6/6
Schlüsselfertige 1-Schlafzimmer-Wohnungen mit Terrassen in Istanbul Beşiktaş Diese eleganten…
$544,982
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Penthouse 5 zimmer in Uskudar, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 339 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen mit Blick auf die Stadt und den Bosporus in einer Wohnanlage in Üsküdar, Istanbul …
$1,87M
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Penthouse 3 zimmer in Kadikoy, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kadikoy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Neue Wohnungen in der Nähe des Marmaray-Bahnhofs und des Moda Beach in Kadıköy Die Wohnungen…
$429,520
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Penthouse 7 zimmer in Uskudar, Türkei
Penthouse 7 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Wohnung in Üsküdar, nur wenige Gehminuten von U-Bahn und Fähre entfernt Die zum Verkauf steh…
$5,50M
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Penthouse 8 zimmer in Bakırköy, Türkei
Penthouse 8 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 260 m²
Etagenzahl 17
Wohnungen mit Meerblick in einem luxuriösen Projekt mit privatem Yachthafen in Bakırköy, Ist…
$16,33M
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Penthouse 4 zimmer in Beyoglu, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen in einem Projekt mit horizontaler Architektur in İstanbul Beyoğlu Das Projekt mit …
$994,131
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Penthouse 2 zimmer in Kadikoy, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Kadikoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Investitionswohnungen mit hoher Mieteinnahmemöglichkeit in Istanbul Die Wohnungen befinden s…
$355,624
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Penthouse 7 zimmer in Esenyurt, Türkei
Penthouse 7 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 363 m²
Etagenzahl 4
Geräumige Wohnungen mit hohen Decken in Esenyurt Istanbul Die neu gebauten Wohnungen befinde…
$749,351
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Penthouse 9 zimmer in Sisli, Türkei
Penthouse 9 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 765 m²
Stockwerk 21/21
Wohnungen in einer ultra-luxuriösen Residenz in Şişli Nişantaşı Die schlüsselfertigen Wohnun…
$14,34M
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Penthouse 8 zimmer in Bakırköy, Türkei
Penthouse 8 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 674 m²
Etagenzahl 4
Bezugsfertige Wohnungen in einem Projekt in Küstennähe in Istanbul Die Wohnungen befinden si…
$4,40M
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Penthouse 6 zimmer in Sisli, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 574 m²
Etagenzahl 42
Mit einem Intelligentem Heim System ausgestattete Wohnungen in der Nähe von Haltestellen öff…
$6,74M
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Penthouse 3 zimmer in Kadikoy, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kadikoy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Investment Wohnungen in der Nähe des Meeres in Kadıköy İstanbul Die Wohnungen befinden sich …
$314,058
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Penthouse 1 zimmer in Sisli, Türkei
Penthouse 1 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 396 m²
Stockwerk 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47M
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Penthouse 3 zimmer in Marmararegion, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Marmararegion, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 9/10
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
$563,829
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Penthouse in Çekmeköy, Türkei
Penthouse
Çekmeköy, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
$115,087
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Penthouse 2 zimmer in Kestel, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einer gemütlichen, stilvollen…
$172,478
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Penthouse 2 zimmer in Kestel, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/6
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem stilvollen Komplex 3 Mi…
$172,478
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Penthouse 6 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 6/6
$73,735
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Penthouse in Eyupsultan, Türkei
Penthouse
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
$80,526
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Immobilienangaben in Marmararegion, Türkei

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