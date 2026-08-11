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Wohnungen in Ümraniye, Türkei

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1 Zimmer
21
2 Zimmer
34
3 Zimmer
15
4 Zimmer
12
89 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Retro Residence wurde entworfen, um Ihnen zu ermöglichen, alle Einrichtungen und Möglichkeit…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 5 Schlafzimmer
Ümraniye, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 460 m²
Westward Residences
$2,78M
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Wohnung 3 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Etagenzahl 16
Wohnungen in einer Anlage mit Pool in der Nähe des Finanzzentrums Die Investmentwohnungen li…
$331,803
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ümraniye, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Sinpaş Finanzstadt
$693,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ümraniye, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Sinpaş Finanzstadt
$530,000
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Wohnung 1 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 460 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Reyhan Sokagi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Reyhan Sokagi, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 4/9
$9,18M
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Wohnung 4 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Wohnungen zum Verkauf in der Nähe der Metro und des Finanzzentrums in Ümraniye Die zum Verka…
$682,103
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Wohnung 2 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Etagenzahl 21
Avrupa Residence Oryapark, von Istanbuls führendem Entwickler Artaş İnşaat Group, bietet mod…
$340,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ümraniye, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 422 m²
Westward Residences
$2,73M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Hamza Yerlikaya Bulvari, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Hamza Yerlikaya Bulvari, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
In Project, Ekmeköy, finden Sie große und funktionale Küchen von 13 m2 in Wohnungen 2+1 und …
$520,000
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Wohnung 4 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Etagenzahl 12
Elegante Wohnungen mit großzügigen Gärten in İstanbul Ümraniye Die Wohnungen befinden sich a…
$545,682
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Wohnung 1 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Retro Residence wurde entworfen, um Ihnen zu ermöglichen, alle Einrichtungen und Möglichkeit…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Hamza Yerlikaya Bulvari, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Hamza Yerlikaya Bulvari, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 255 m²
In Project, Ekmeköy, finden Sie große und funktionale Küchen von 13 m2 in Wohnungen 2+1 und …
$745,000
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Wohnung 3 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Etagenzahl 12
Investitionsfreundliche Wohnungen in der Nähe der U-Bahn-Station in Ümraniye, Istanbul Ümran…
$401,045
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ümraniye, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Diese modernen Apartments befinden sich im schnell wachsenden Stadtteil Ümraniye von Istanbu…
$471,142
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ümraniye, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Westward Residences
$460,000
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Wohnung 1 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
TOR Finanzstadt Istanbul: Ferienwohnungen im Bezirk Up-and-Coming ÜmraniyeDieses exklusive W…
$229,000
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Wohnung 1 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Senol Gunes Bulvari, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Senol Gunes Bulvari, Türkei
Schlafräume 1
Fläche 83 m²
İstanbul Breeze
$300,000
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Wohnung 2 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 12
Investitionsfreundliche Wohnungen in der Nähe der U-Bahn-Station in Ümraniye, Istanbul Ümran…
$300,495
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Wohnung 1 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 255 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
$307,000
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Wohnung 1 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 239 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 22
Wohnungen in einem gesicherten Komplex in der Nähe der Metro in İstanbul Die Wohnungen befin…
$787,309
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Wohnung 1 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 422 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
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