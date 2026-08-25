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Wohnungen in Bursa, Türkei

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Kestel
34
Nilufer
29
Osmangazi
17
Mudanya
11
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104 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen in einer Wohnanlage mit Parkplätzen im Stadtteil Balkan in Bursa Nilüfer Der Stadt…
$158 917
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Wohnung 2 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/4
Möblierte 1-Schlafzimmer-Investitionswohnungen in Bursa Nilüfer Diese Wohnungen befinden sic…
$83 471
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Wohnung 2 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen mit großzügigen Terrassen in einem prestigeträchtigen Komplex in Bursa Balat ist e…
$155 267
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung 2 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/5
1-Schlafzimmer-Wohnungen zu erschwinglichen Preisen in Bursa Nilüfer Der Stadtteil Kayapa in…
$72 964
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Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 113 m²
$5,23M
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Stockwerk 5/10
Stilvolle Immobilien in einem Komplex mit Umfangreichen Annehmlichkeiten in Bursa Nilüfer Ka…
$164 606
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, in einem Komplex mit Parkplatz Die Wohnungen im S…
$207 895
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Wohnung 4 zimmer in , Türkei
Wohnung 4 zimmer
, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Stockwerk 4/4
$2,82M
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Wohnung 4 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 2/6
Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, in einem Komplex mit Parkplatz Die Wohnungen im S…
$249 828
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Wohnung 2 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/7
Wohnungen in einer Wohnanlage mit Hallenbad und erstklassiger Lage in Bursa Osmangazi Diese …
$137 756
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Wohnung 3 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meerblick und Schwimmbad in Güzelyalı, Mudanya, Bursa Diese Wohnungen im Stadt…
$145 928
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Wohnung 4 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 2/4
Wohnungen mit Meerblick und Schwimmbad in Güzelyalı, Mudanya, Bursa Diese Wohnungen im Stadt…
$171 611
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 203 m²
Stockwerk 2/6
Wohnungen mit großzügigen Terrassen in einem prestigeträchtigen Komplex in Bursa Balat ist e…
$409 951
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Wohnung 3 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 3/4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, zu verkaufen Diese Wohnungen…
$137 756
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Stockwerk 1/10
Intelligente Wohnungen in der Nähe der Annehmlichkeiten in Bursa Nilüfer Die Wohnungen befin…
$158 769
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Wohnung 2 zimmer in Karacabey, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$124 914
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Wohnung 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 10/13
2-Schlafzimmer-Wohnung zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Parkplätzen in Osmangazi, Bursa D…
$103 948
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Stockwerk 1/10
3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Nilüfer Ataevler Ataevler ist eines der et…
$187 955
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Wohnung 2 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen mit erstklassigen Annehmlichkeiten und überdachten Parkplätzen in Nilüfer, Bursa B…
$154 100
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Stockwerk 2/5
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Pool und überdachter Parkgarage in Bu…
$364 235
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Wohnung 4 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen in Meeresnähe in einer Anlage mit Innen und Außenpools in Bursa Die luxuriösen und…
$228 815
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Wohnung 4 zimmer in Gemlik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Gemlik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Stockwerk 1/4
Elegante Wohnungen in einem Komplex mit Pool in Bursa Gemlik Das Projekt befindet sich in Ku…
$187 955
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Wohnung 4 zimmer in Karacabey, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$270 842
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 320 m²
Stockwerk 4/5
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Pool und überdachter Parkgarage in Bu…
$478 643
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/6
2-Schlafzimmer-Wohnungen in einem Komplex mit Pool und Parkplätzen in Nilüfer Doğanköy Der S…
$302 362
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Wohnung 3 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/4
2-Schlafzimmer-Wohnung mit Meerblick in Prime 360 in Mudanya Bursa Burgaz in Güzelyalı, eine…
$166 941
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/5
Komplett möblierte, brandneue 2-Schlafzimmer-Wohnungen in Nilüfer Görükle Die Wohnungen befi…
$85 222
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Wohnung 4 zimmer in , Türkei
Wohnung 4 zimmer
, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/7
$9,07M
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Wohnung 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen zum Verkauf in einem privilegierten Projekt in Bursa Doğanköy Doğanköy liegt in Ni…
$457 837
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/6
2-Schlafzimmer-Investment-Wohnung in Bursa Nilüfer Die Wohnung befindet sich im Stadtteil Gö…
$81 136
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Eigenschaftstypen in Bursa

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Bursa, Türkei

mit Garten
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