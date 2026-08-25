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Wohnungen in Pendik, Türkei

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1 Zimmer
20
2 Zimmer
38
3 Zimmer
44
4 Zimmer
34
151 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
Vier Istanbul, das in Die, einem neuen Investmentcenter, aufragt, bietet Ihnen alle Vorteile…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pendik, Türkei
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Glanz der Anhänger
$165 000
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Wohnung 2 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen zum Verkauf in einer sicheren Wohnanlage in Pendik, Istanbul Pendik, einer der sic…
$159 937
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 237 m²
Sie sind zu einem privilegierten Leben in Capitol Batışehir eingeladen, wo die besten Invest…
$358 167
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Wohnung 1 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pendik, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
Nefis Residence
$167 314
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TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Vier Istanbul, ein neues Investitionszentrum in Ümraniye, bietet Ihnen alle Vorteile seiner …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 13
Luxuriöse Wohnungen in einem reich ausgestatteten Komplex in Bahçelievler İstanbul Die Wohnu…
$668 932
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Wohnung 1 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 192 m²
$401 707
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pendik, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Privasol
$825 000
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Wohnung 1 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pendik, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Glanz der Anhänger
$690 000
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Wohnung 1 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 134 m²
Die alte ägäische Brise berührt Ihre Seele und bringt einen neuen Lebensstil mit der ursprün…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pendik, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Privasol
$670 000
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Wohnung 1 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
$500 661
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Wohnung 2 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 5
Fläche 251 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Leylak Sokagi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Leylak Sokagi, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 5/7
$6,16M
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Wohnung 1 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
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Wohnung 3 zimmer in Hayirli Sokak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Hayirli Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 5/9
$6,63M
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Wohnung 1 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 127 m²
Mit seinem einzigartigen Design und seiner Architektur bietet Astra Tower einen innovativen …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 5 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 231 m²
Etagenzahl 13
Luxuriöse Wohnungen in einem reich ausgestatteten Komplex in Bahçelievler İstanbul Die Wohnu…
$1,55M
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Wohnung 1 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Genießen Sie den Komfort der Nachbarschaft mit den Vorteilen von Istanbul in diesem Projekt,…
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Wohnung 1 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Es gibt keine so Projekte, die sowohl Meerblick, Waldblick und die Stadtansicht als diejenig…
$989 000
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pendik, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Glanz der Anhänger
$280 000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pendik, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Stylus Leben
$860 572
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Wohnung 1 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Arch Renaissance ist ein Projekt von 124 Wohnungen von 1+1 bis 4+2 auf einem 7800 Quadratmet…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pendik, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Soul Residence
$358 772
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Wohnung 1 zimmer in Pendik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gozdagi Caddesi, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gozdagi Caddesi, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Große Vision
$350 000
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