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Wohnungen in Beyoglu, Türkei

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mehrstöckige wohnungen
3
1 Zimmer
47
2 Zimmer
46
3 Zimmer
30
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140 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Retro Residence wurde entworfen, um Ihnen zu ermöglichen, alle Einrichtungen und Möglichkeit…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 4 zimmer in Beyoglu, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen in einem Projekt mit horizontaler Architektur in İstanbul Beyoğlu Das Projekt mit …
$993 475
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Plitvicer Turm
$795 000
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 1 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Ein einzigartiges Gefühl der Freude mit Blick auf die Princes Inseln und die Freude des Aufw…
$551 000
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Wohnung 1 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Maltepe Elixir Projekt offenbart ein mesmerisierend blaues Leben vor Ihren Augen mit seinen …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
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TekceTekce
Wohnung 1 Schlafzimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Golden Palace
$175 000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 150 Taksim 360, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
150 Taksim 360, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Das Projekt, das die Auszeichnung für das beste Stadterneuerungsprojekt in Europa erhielt, w…
$845 000
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Wohnung 1 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Livid Central ist ein neues Wohn- und Investitionszentrum in Beilikduzü, auf der E-5 Autobah…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Pulchra Portus
$465 000
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Wohnung 1 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Retro Residence wurde entworfen, um Ihnen zu ermöglichen, alle Einrichtungen und Möglichkeit…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Im Stadtteil Sultangazi steigt ein prächtiges Projekt an, in dem Sie den Frieden in Ihrem Ha…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
In den Warenkorb
$231 000
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Wohnung 2 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Ein geräumiges und komfortables Leben beginnt im Stadtzentrum, weg vom Chaos, allein mit der…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Diese luxuriösen Unterkünfte im historischen Stadtteil Beyoglu von Istanbul bieten eine einz…
$829 443
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 122 m²
Golden Palace
$293 750
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Wohnung 1 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Das Projekt Red Crane Alkent bietet Ihnen mit seiner 28.000 m2 großen Landschaft ein idyllis…
$310 000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 1, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
1, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Das luxuriöse und lebendige Haus erwartet Sie in Beyoglu, dem kulturellen, historischen, unt…
$460 000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
In den Warenkorb
$450 000
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Wohnung 1 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 171 m²
Ein einzigartiges Gefühl der Freude mit Blick auf die Princes Inseln und die Freude des Aufw…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
BornTown2
$1,43M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 267 m²
Golden Palace
$625 000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
BornTown2
$687 000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 231 m²
Pera Chalet
$1,21M
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Wohnung 3 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Etagenzahl 11
Wohnungen mit Master-Bädern und reichhaltigen sozialen Einrichtungen in Beyoğlu Das Projekt …
$1,08M
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Wohnung 2 zimmer in Irmak Caddesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Irmak Caddesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 4
Wohnungen zum Verkauf in Taksim, dem zentralsten Viertel von Istanbul, ideal für Investition…
$240 000
MwSt.
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 258 m²
Istanbul
$2,72M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 224 m²
Pera Chalet
$744 450
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