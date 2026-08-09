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Wohnungen in Yalova Merkez, Türkei

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1 Zimmer
9
2 Zimmer
12
3 Zimmer
8
32 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen zum Verkauf am Rande der Yalova-Termal-Straße Yalova erfreut sich dank seiner gute…
$95,496
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Wohnung 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/2
Geräumige Wohnungen in einer Wohnanlage im Zentrum von Yalova Yalova wird aufgrund seiner gu…
$101,824
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Hurriyet Sokak, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Hurriyet Sokak, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
$135,000
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage in der Nähe von Annehmlichkeiten in Yalova Yalova li…
$88,415
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Wohnung 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/3
Immobilien in einer Boutique-Anlage Fußläufig zu allen Annehmlichkeiten in Yalova Yalova, da…
$167,981
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Wohnung 1 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/5
Luxuswohnungen in einem modernen Komplex mit exklusiven Einrichtungen in Yalova Die Luxuswoh…
$63,586
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Hurriyet Sokak, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Hurriyet Sokak, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Nacht der Liebe
$120,000
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Wohnung 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/2
Sichere Wohnungen in einer Anlage in der Nähe von Termal und der Çınarcık-Straße Mit seiner …
$108,152
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Wohnung 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen zum Verkauf am Rande der Yalova-Termal-Straße Yalova erfreut sich dank seiner gute…
$73,834
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Wohnung 2 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen zum Verkauf am Rande der Yalova-Termal-Straße Yalova erfreut sich dank seiner gute…
$63,586
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Wohnung 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage in der Nähe von Annehmlichkeiten in Yalova Yalova li…
$132,314
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Wohnung 2 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit 1 Schlafzimmer in der Nähe der Universität in Yalova Yalova, eine der beliebte…
$78,813
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Wohnung 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in Yalova Yalova ist dank seiner Nähe zu Ista…
$147,667
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Wohnung 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 2/4
Wohnungen mit malerischer Aussicht in einem Komplex in der Nähe staatlicher Einrichtungen in…
$138,690
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Wohnung 2 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit malerischer Aussicht in einem Komplex in der Nähe staatlicher Einrichtungen in…
$106,940
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Wohnung 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 3
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Parkplatz in Yalova Yalova ist eine d…
$150,294
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Wohnung 1 zimmer in Kadi Caddesi, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Kadi Caddesi, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 1/5
Studio-Wohnung mit umfangreicher Ausstattung in Yalova zu verkaufen Yalova ist dank seiner N…
$56,054
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Wohnung 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Balkon in der Nähe von Behörden in Gaziosmanpaşa, Yalova Yalova, eine der bede…
$91,469
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Wohnung 5 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 245 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen am Meer mit unvergleichlicher Aussicht und reichhaltigen Annehmlichkeiten im Zentr…
$1,00M
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Wohnung 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/3
Geräumige Wohnungen in einem Komplex im Zentrum von Yalova Yalova ist eines der beliebtesten…
$143,819
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Hurriyet Sokak, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Hurriyet Sokak, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 311 m²
$320,000
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Wohnung 2 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen zum Verkauf in einer bewachten Wohnanlage im Stadtteil Gaziosmanpaşa, Yalova Yalov…
$77,662
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Wohnung 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/2
Sichere Wohnungen in einer Anlage in der Nähe von Termal und der Çınarcık-Straße Mit seiner …
$86,708
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Wohnung 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in Yalova Yalova ist dank seiner Nähe zu Ista…
$127,172
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Wohnung 2 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/2
Sichere Wohnungen in einer Anlage in der Nähe von Termal und der Çınarcık-Straße Mit seiner …
$59,829
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Wohnung 2 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 2/6
Wohnungen in einem prestigeträchtigen Komplex in bester Lage in Gaziosmanpaşa Yalova Yalova …
$95,496
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Wohnung 2 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/2
Elegante Wohnungen in einem horizontalen Komplex in Yalova Yalova ist eine beliebte Region, …
$93,616
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Wohnung 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 3
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Parkplatz in Yalova Yalova ist eine d…
$111,530
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Wohnung 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Etagenzahl 4
2-Schlafzimmer-Wohnungen in einem Boutique-Projekt mit offenem Parkplatz in Gaziosmanpaşa Ya…
$101,824
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Wohnung 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/2
Elegante Wohnungen in einem horizontalen Komplex in Yalova Yalova ist eine beliebte Region, …
$129,444
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Immobilienangaben in Yalova Merkez, Türkei

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