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Wohnungen in Başiskele, Türkei

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8 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Başiskele, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Başiskele, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 134 m²
Projekt bietet Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen mit einer breiten P…
$411,912
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Başiskele, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Başiskele, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Projekt bietet Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen mit einer breiten P…
$284,073
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Başiskele, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Başiskele, Türkei
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Projekt bietet Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen mit einer breiten P…
$236,780
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Başiskele, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Başiskele, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Projekt bietet Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen mit einer breiten P…
$355,664
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Wohnung 3 zimmer in Başiskele, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Başiskele, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$170,780
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Wohnung 2 zimmer in Servetiye Cami Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Servetiye Cami Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 66 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$217,562
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Wohnung 5 zimmer in Başiskele, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Başiskele, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Stockwerk 5/10
Sea View Four Bedrooms Apartment For Sale in Kocaeli Sea View Four Bedrooms Apartment For…
$145,000
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Wohnung 9 zimmer in Servetiye Cami Mahallesi, Türkei
Wohnung 9 zimmer
Servetiye Cami Mahallesi, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 8
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$2,22M
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