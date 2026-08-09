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Wohnungen in Kocaeli, Türkei

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İzmit
9
Başiskele
8
Kartepe
4
28 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Başiskele, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Başiskele, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Projekt bietet Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen mit einer breiten P…
$284,073
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Wohnung 3 zimmer in İzmit, Türkei
Wohnung 3 zimmer
İzmit, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Etagenzahl 12
Wohnungen mit Meer- und Waldblick, Balkon und Terrasse zum Verkauf in Izmit, Kocaeli Kocaeli…
$183,430
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Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 5/5
$4,360
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Kartepe, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kartepe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Etagenzahl 6
Wohnung an einem Ruhigen Ort mit Sozialen Einrichtungen in Kartepe Die Wohnung befinden sich…
$479,784
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Başiskele, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Başiskele, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 134 m²
Projekt bietet Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen mit einer breiten P…
$411,912
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Başiskele, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Başiskele, Türkei
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Projekt bietet Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen mit einer breiten P…
$236,780
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Wohnung 5 zimmer in , Türkei
Wohnung 5 zimmer
, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 390 m²
Stockwerk 5/5
$14,53M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Darıca, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Darıca, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Erleben Sie raffiniertes urbanes Wohnen mit eleganten Lobby-Räumen, durchdachten Apartments …
$231,162
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Wohnung 3 zimmer in İzmit, Türkei
Wohnung 3 zimmer
İzmit, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit.…
$91,985
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Wohnung 5 zimmer in , Türkei
Wohnung 5 zimmer
, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Stockwerk 3/3
$6,80M
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Wohnung 2 zimmer in Sehit Rafet Karacan Bulvari, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit.…
$84,370
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Wohnung 4 zimmer in İzmit, Türkei
Wohnung 4 zimmer
İzmit, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Etagenzahl 12
Wohnungen mit Meer- und Waldblick, Balkon und Terrasse zum Verkauf in Izmit, Kocaeli Kocaeli…
$202,319
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Wohnung 6 zimmer in İzmit, Türkei
Wohnung 6 zimmer
İzmit, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 243 m²
Etagenzahl 12
Wohnungen mit Meer- und Waldblick, Balkon und Terrasse zum Verkauf in Izmit, Kocaeli Kocaeli…
$441,633
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Başiskele, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Başiskele, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Projekt bietet Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen mit einer breiten P…
$355,664
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Wohnung 2 zimmer in Kartepe, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kartepe, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/6
Harmony City, the arousing new project of ZERAY construction, It is established on the …
$90,268
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Wohnung 2 zimmer in Servetiye Cami Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Servetiye Cami Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 66 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$217,562
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Wohnung 3 zimmer in Başiskele, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Başiskele, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$170,780
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Wohnung 2 zimmer in İzmit, Türkei
Wohnung 2 zimmer
İzmit, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 4
$55,425
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Wohnung 2 zimmer in Cayirkoy Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cayirkoy Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 3/10
Our project consists of 6 blocks and 430 flats on an area of 30.000 m2 in the Çayırköy distr…
$126,728
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Condo 6 zimmer in Marmararegion, Türkei
Condo 6 zimmer
Marmararegion, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Stockwerk 5/10
The residence is surrounded by green nature and a view of the lake The apartment is locat…
$461,866
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Wohnung 3 zimmer in Cayirkoy Mahallesi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cayirkoy Mahallesi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 149 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – İzmit, Kocaeli, Türkei
$186,494
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Wohnung 5 zimmer in Başiskele, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Başiskele, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Stockwerk 5/10
Sea View Four Bedrooms Apartment For Sale in Kocaeli Sea View Four Bedrooms Apartment For…
$145,000
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Wohnung 5 zimmer in Kartepe, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kartepe, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$332,066
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Wohnung 4 zimmer in Kartepe, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kartepe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$148,478
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Wohnung 9 zimmer in Servetiye Cami Mahallesi, Türkei
Wohnung 9 zimmer
Servetiye Cami Mahallesi, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 8
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$2,22M
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Wohnung 5 zimmer in Kasikci Mahallesi, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kasikci Mahallesi, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 184 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$816,443
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Wohnung 4 zimmer in Akpinar Mahallesi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Akpinar Mahallesi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Stockwerk 4/5
Three Bedrooms Apartment in a residential project located in the Izmit area and features con…
$195,000
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Wohnung 4 zimmer in Kasikci Mahallesi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kasikci Mahallesi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$269,426
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Eigenschaftstypen in Kocaeli

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Kocaeli, Türkei

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