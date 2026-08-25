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Wohnungen in Sariyer, Türkei

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1 Zimmer
41
2 Zimmer
45
3 Zimmer
30
4 Zimmer
20
148 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in , Türkei
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Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 8/18
Wer wird Ihre Immobilie in Maslak mieten? Diese Frage entscheidet mehr über Ihre Rendite …
$270 000
MwSt.
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Wohnung 1 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Ratri Jahreszeiten, Ihr friedliches Zuhause, wo Sie Ihre Tage von der Schönheit der vier Jah…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 45
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
Ratri Jahreszeiten, Ihr friedliches Zuhause, wo Sie Ihre Tage von der Schönheit der vier Jah…
Preis auf Anfrage
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung 1 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 199 m²
Mit unserem Boutique-Projekt, das in Caddebostan, Istanbuls schönsten Viertel, wächst, sind …
$1,28M
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Wohnung 1 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Das einzigartige Gefühl, den Blick auf die Prince-Inseln zu genießen und die Freude des Aufw…
$446 656
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Wohnung 1 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Ein einzigartiges Gefühl der Freude mit Blick auf die Princes Inseln und die Freude des Aufw…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in , Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Türkische Staatsbürgerschaft (zweiter Pass)✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, …
$1,14M
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnung 4 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Etagenzahl 10
Geräumige Wohnungen mit Waldblick in İstanbul Sarıyer Schicke Grundstücke befinden sich auf …
$958 453
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Wohnung 3 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 65
Bezugsfertige Wohnungen mit Stadtblick in İstanbul Sarıyer Sarıyer ist eine der Regionen von…
$633 910
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Wohnung 3 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 10
Geräumige Wohnungen mit Waldblick in İstanbul Sarıyer Schicke Grundstücke befinden sich auf …
$958 453
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Wohnung 1 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Fläche 398 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Das einzigartige Gefühl, den Blick auf die Prince-Inseln zu genießen und die Freude des Aufw…
$699 289
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Wohnung 1 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Fläche 224 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 235 m²
$1,80M
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Wohnung 2 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Ein Elite-Investitionsprojekt in Maslak, dem Zentrum von Wirtschaft und Leben in Istanbul. A…
$926 000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in , Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
, Türkei
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
Türkische Staatsbürgerschaft (zweiter Pass)✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, …
$1,05M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnung 2 zimmer in 7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Türkei
Wohnung 2 zimmer
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Videos of the apartments are available upon request. An incredibly competitive offer – at…
$250 000
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Wohnung 2 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 520 m²
$5,96M
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Wohnung 3 zimmer in 7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Türkei
Wohnung 3 zimmer
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
An incredible offer! A video of the apartment is available upon request. Suitable for Tu…
$424 000
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Wohnung 4 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 15
Wohnungen in einem horizontalen Architekturkomplex in Sarıyer İstanbul Die Wohnungen befinde…
$1,15M
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Wohnung 1 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 355 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in , Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 193 m²
Türkische Staatsbürgerschaft (zweiter Pass)✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, …
$1,06M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnung 4 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Etagenzahl 20
Wohnungen in Gehweite zu Vadi İstanbul in Sarıyer Das Projekt befindet sich im Stadtteil Sar…
$1,51M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Metin Oktay Caddesi, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Metin Oktay Caddesi, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Project Project ist ein gemischtes Konzeptprojekt in der Nähe von TT Arena. Das Hotel, Einka…
$610 000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in , Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
, Türkei
Schlafräume 2
Fläche 214 m²
$440 000
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Wohnung 1 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 178 m²
Das Windfall Bodrum-Projekt wurde in Bodrum zum Leben erweckt. Mit einer Baufläche von 10.99…
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Wohnung 1 zimmer in Sariyer, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sariyer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Metin Oktay Caddesi, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Metin Oktay Caddesi, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 318 m²
Project Project ist ein gemischtes Konzeptprojekt in der Nähe von TT Arena. Das Hotel, Einka…
$2,57M
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