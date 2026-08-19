Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Sakarya
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Sakarya, Türkei

;
Kaynarca
4
Serdivan
3
13 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 3/3
$5,23M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 1 m²
$2,67M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Serdivan, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Serdivan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Wohnungen mit 24/7-Sicherheitsdienst und Pool in Serdivan Sakarya Serdivan, ein Bezirk in Sa…
$177,212
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 2 m²
$1,86M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in , Türkei
Wohnung 4 zimmer
, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 m²
Stockwerk 5/5
$2,79M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 753 m²
$4,07M
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/2
$2,27M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 323 m²
$3,00M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 1 m²
$2,67M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 315 m²
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 218 m²
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 850 m²
Stockwerk 3/4
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/2
$3,86M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Sakarya, Türkei

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen