Wohnkomplex New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand

Verwöhnen Sie sich in einem Lebensstil der Eleganz in der Residenz, wo Luxus mit der Natur im Herzen des Projektes verbindet. Eingebettet in bezaubernden Grünflächen, diese 3 risikoarmen Residenzen neu definieren Multigeneration Leben. Weil wir die Bedeutung der Familie und jedes Familienmitglied zutiefst schätzen, bieten wir eine zeitlose Mischung aus klassischem Design und modernem Komfort, um eine intime Verbindung mit Familie, Natur und einer lebendigen Gemeinschaft zu gewährleisten. Jede Residenz ist durchdacht gestaltet und verbessert Ihre Lebensqualität, indem sie die perfekte Balance zwischen privaten Heiligtümern und gemeinsamen Räumen. Hier entdecken Sie eine magische Umgebung, die in natürlichem Licht gebadet ist, in der Weite Kozialität trifft und es zum perfekten Ort macht, um nach Hause zu rufen.

Eigenschaften:

Wellnesszentrum

Innen- und Außenpools

Dachgarten und Jacuzzi

Spielzimmer

Business Lounge und Coworking Space

bar

Fitnessstudio

Kinderclub

Abschluss - 2027.

Park - 1 Minute zu Fuß

Convenience store - 3 Minuten zu Fuß

Markt - 5 Minuten zu Fuß

Strand - 7 Gehminuten

Jomtien - 1 Minute Fahrt

Supermarkt - 6 Autominuten

Krankenhaus - 10 Autominuten

Lage und Infrastruktur in der Nähe