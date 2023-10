Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand

Phangnga Province, Thailand

von €300,412

Kapitulation vor: 2026

Laguna Seaside ist eine neue Luxus-Eigentumswohnung in Phuket. Der Komplex bietet große Eigentumswohnungen mit herrlichem Blick auf das Meer, den Strand von Bangtao oder einen tropischen Blick auf den üppigen Garten. Das Anwesen befindet sich in idealer Lage, nur wenige Meter vom Strand Bang Tao entfernt und verfügt über einen seltenen Strandbereich, in dem die Eigentümer die besten Orte des Hauses haben, um einen atemberaubenden Sonnenuntergang über dem hellen Wasser der Andamanensee zu genießen . Die Wohnanlage befindet sich in 394, Cherngtalay, Amphoe Thalang, Chang Wat Phuket 83110, Thailand . Eigentumswohnungen mit 1-3 Schlafzimmern in Laguna Seaside sind ideal für einen modernen Lebensstil und beginnen mit einem geräumigen 60 m² großen Gebäude. Größere Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern bieten maximalen Panoramablick auf die entsprechende Veranda in voller Breite. Am Laguna Seaside genießen Sie einen herrlichen Meerblick mit erstklassigen Annehmlichkeiten auf dem Dach! Neben der Auswahl von Luxus-Spa-Salons, Fünf-Sterne-Resorts, einem 18-Loch-Golfplatz in Laguna Phuket, einer Vielzahl von Wassersport- und Freizeitaktivitäten in Laguna Phuket sind die Eigentümer auch gut aufgestellt, Maximierung der Nutzung von Freizeitaktivitäten wie der nahe gelegenen Boat Avenue, dem Einkaufskomplex und dem zentralen Boutique-Restaurant sowie dem Restaurant Porto de Phuket. EINFACH: - Gemeinschaftspool - Öffentlicher Garten - Sicherheit rund um die Uhr - Videoüberwachung rund um die Uhr - Aufzug - Parken Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir wählen gerne das beste Objekt in Thailand für Sie aus! Rechtliche Unterstützung als Geschenk!