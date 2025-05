Wohnkomplex ONCE WONGAMAT

Rawai, Thailand

Ich schlage vor, Sie kaufen während der Bauphase eine Wohnung in dem einzigartigen Komplex The One Naiharn in einem entwickelten Gebiet, 900 Meter vom Strand Naiharn — entfernt, dem laut Tripadvisor schönsten Strand auf Phuket Island. Die Eigentumswohnung befindet sich im Süden der Insel, d…