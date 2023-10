Surat Thani Province, Thailand

von €194,989

Kapitulation vor: 2024

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. Wir helfen Ihnen bei der kostenlosen Auswahl eines Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Das Sunshine Beach Condominium – ist ein neues Weltklasse-Eigentumswohnung des Entwicklers der TH Group Phuket. Der Strandkomplex wird Träume von einem luxuriösen Urlaub auf einer exotischen Insel, die vom azurblauen Wasser der Andamanensee gespült wird, Wirklichkeit werden lassen. Das Sunshine Beach Condominium Phuket hat eine ausgezeichnete Lage in der Gegend von Cherngtal: Nur 50 Meter vom reizvollen Strand entfernt, an dem sich die luxuriösesten und bedeutendsten Hotels und Strandclubs befinden. Sunshine Beach – ist ein Komplex bestehend aus 9 Gebäuden mit einer Höhe von 4 und 5 Etagen, die 672 Luxusapartments bieten, die von Studios präsentiert werden, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern. Alle Apartments bieten einen schönen Blick auf das Meer, den Fluss, die Berge und den Pool. Infrastruktur: Das Condotel wird eine kleine Stadt mit sorgfältig durchdachter Infrastruktur sein: – Pool; – Restaurant « Aquarium »; - Bars in der Nähe von Pools und Sky Bar auf dem Dach; Konferenzzentrum –; – SPA; – Kinderclub; Fitnesscenter –; – Sicherheits- und Videoüberwachung rund um die Uhr; – sicheres Parken; – Wäscheservice; – wi fi. Standort – Layan Beach – 50 Meter; – Laguna Phuket – 5 Autominuten von der prestigeträchtigen Gegend entfernt, in der sich die besten Restaurants und Strandclubs der Insel konzentrieren; – Bowt Avenue – 8 Autominuten zur berühmten Einkaufsstraße; – Einkaufszentrum Porto de Phuket – 8 Autominuten; – Blue Tree Entertainment Complex – 15 Autominuten; – Entfernung zum internationalen Flughafen Utapao – 20 Autominuten. Projektmerkmale: Sunshine Beach Condominium Phuket – Dieses Projekt besteht aus zwei Teilen: Resident und Hotel. In welchem Teil hängt die Auswahl einer Wohnung vom Zweck des Erwerbs von Immobilien ab. Wenn Sie immer von einem Inselleben oder einem langen Urlaub in einer Elite-Region geträumt haben, ist der Resident-Teil genau das, was Sie brauchen. Die Vorteile der Wohnung umfassen: – die Fähigkeit, das ganze Jahr über ohne Einschränkungen in einer Wohnung zu leben; – Die Apartments sind voll möbliert, einschließlich einer Küche im Gegensatz zu Hotelzimmern; – die Möglichkeit, alle Dienste des Komplexes einschließlich des Hotelteils zu nutzen. Für Investoren wird ein Hotelteil bereitgestellt. Apartments mit einem einzigartigen Layout und unglaublichen Annehmlichkeiten ermöglichen es nicht nur, gewinnbringend Geld zu investieren, sondern auch 30 Tage im Jahr einen unvergesslichen Urlaub zu verbringen. Durch den Kauf von Investmentapartments erhalten Sie: – professionelle Verwaltung von Hotelimmobilien; – Vollmöbel; - garantierte Mieteinnahmen von 7% für 5 Jahre; – die Möglichkeit, 115% der Kosten für Wohnungen nach 5 Jahren ( Rückkauf ) zurückzugeben; – freie Verwaltung für 5 Jahre. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne kostenlos!