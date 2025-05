Wohnkomplex New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand

Business-Class-Wohnungen in Jomtien nur 10 Minuten zu Fuß zum Strand. Das Meer zu deinen Füßen. Das Gebäude verfügt über 55 Etagen mit 1800 Einheiten, von denen die meisten einen Panoramablick auf das Meer haben. Es gibt Optionen mit einem, zwei und drei Schlafzimmer in verschiedenen Modifikationen, sowie Wohnungen mit einem privaten Pool. Die Innenräume werden im mediterranen Stil, in ruhigen natürlichen Farben mit türkisfarbenen Akzenten gemacht.

Die Residenz verfügt über alle Annehmlichkeiten für komfortables Wohnen und Entspannen, darunter ein großer Außenpool, ein Wasserfall mit einer Oase, Fahrrad- und Joggingpfaden, ein tropisches Gewächshaus, ein Tennisplatz, eine Bar, ein Jacuzzi. Das Gebäude verfügt über 14 Aufzüge für komfortable Bewegung.

Der Komplex ist perfekt für unabhängiges Wohnen und zum Ausleihen.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Jomtien ist das zukünftige geografische Zentrum von Pattaya, von Einheimischen und Expats geliebt. Die Unterkunft befindet sich auf der zweiten Linie, 10 Minuten vom Strand Jomtien, dem längsten und beliebtesten Strand der Stadt. Alle notwendigen Infrastrukturen und Attraktionen sind in der Nähe. Krankenhäuser, internationale Schulen, europäische Geschäfte sind eine 20-minütige Fahrt entfernt und der internationale Flughafen ist 30 Minuten entfernt.