Na Kluea, Thailand

von €202,021

Kapitulation vor: 2024

Arom Wongamat ist ein neuer Luxus-Wolkenkratzer auf 55 Etagen in Pattaya, einer hochwertigen Boutique-Residenz. Arom Wongamat liegt an der Küste in der Region Vognamat – des begehrtesten und reichsten Gebiets von Pattaya. Die Entfernung zum Meer beträgt nur 50 Meter, privater Zugang zum Strand, großes grünes Gebiet, Sicherheit rund um die Uhr. Alle Apartments verfügen über Designoberflächen, hohe Decken, Balkone mit Schiebetüren, französische Panoramafenster, eingebaute Möbel, moderne Küche und Haushaltsgeräte sowie europäische Sanitärinstallationen im Badezimmer. Es werden ungiftige und natürliche Materialien verwendet. Die Eigentumswohnung Arom Wongamat Pattaya ist mit einer Luxusinfrastruktur ausgestattet: – Im 2. Stock befindet sich ein Panorama-Pool, durch den Sie zum Strand gehen können; – im 53. Stock – 35-Meter-Pool Infinity View Sky Pool; – im 54. Stock – Sky Jacuzzi und Aqua Fitness; – Trainingsräume, Fitness und Yoga; – Loungebereich auf verschiedenen Etagen; – im Restaurant, Bar, Loungebereich im 55. Stock –; tropische Garten- und Erholungsgebiete –; – Kinderspielzimmer; elektronisches Sicherheitssystem –; Tiefgarage –; – Sicherheit rund um die Uhr; Videoüberwachungssystem –; – Zugang zu Wi-Fi und Kabelfernsehen. Standort – Entfernung zur Strandlinie – 50 Meter; – Restaurants der russischen, europäischen und thailändischen Küche – im Umkreis von 200 Metern; – 7-elf 24-Stunden-Supermärkte, Family Mart, Mini Tesco – zu Fuß erreichbar; – Berühmte Restaurants Glass House, Surf & Turf Beach Club & Restaurant, Pullman Pattaya Hotel – zu Fuß erreichbar; – Wanderstraße in Pattaya – 4,1 km; – Paintaya Pier – Hua Hin Fähre – 4,2 km; – Entfernung zum internationalen Flughafen Utapao – 34 km. Rufen Sie an oder schreiben Sie, erzählen Sie uns alles über die profitabelsten Projekte in Thailand! Wir werden die perfekte Eigenschaft für Sie auswählen!