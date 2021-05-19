  1. Realting.com
Wohnkomplex SECRET GARDEN

Pattaya, Thailand
von
$116,866
;
10
ID: 33043
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

Русский Русский

Ideale Wahl für Investitionen und langfristigen Aufenthalt! Einkommen von 7%!
Installation!
In der Nähe der berühmten Strände!
Aufgrund seiner Lage, der Qualität des Baus und der Höhe der Annehmlichkeiten ist ein Eigentum eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit mit dem Potenzial, Wert- und Mieteinkommen zu wachsen.
SECRET GARDEN, das Juwel des modernen Lebens in Pattaya, ist ein neues Eigentum, das eine außergewöhnliche Kombination aus Komfort, Stil und Lebensqualität bietet.
Ausstattung: Panoramablick, Schwimmbad, Fitness, Erholungsgebiete, Tiefgarage, Rund-um-die-Uhr-Sicherheit und Videoüberwachung.
Lage: in unmittelbarer Nähe zu berühmten Stränden, Einkaufszentren, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten.
Rufen Sie uns an und wir helfen Ihnen gerne beim Kauf von Luxusimmobilien in Thailand zu einem günstigen Preis!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
